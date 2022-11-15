Ученые собираются создавать редких носорогов из стволовых клеток 15.11.2022, 12:26

Cейчас на Земле осталось менее 80 особей суматранского носорога.

Потеря среды обитания и браконьерство (охото на рог животного) являются основными угрозами существованию животного. К сожалению, как бы ученые не пытались, усилия по сохранению не были столь успешными,так как животные не процветают в неволе и почти не размножаются, пишет techinsider.

Чтобы оказать поддержку вида, ученые из Центра молекулярной медицины Макса Дельбрюка (MDC), Германия, обратились к лабораторным технологиям. Они создали иПС клетки, которые могут стать практически любой другой клеткой в организме. Создать иПС можно из любой зрелой клетки, в этом исследовании команда создала их из клеток кожи, взятых у Кертама, последнего самца суматранского носорога в Малайзии, который умер в 2019 году.

Было обнаружено, что полученные иПС успешно продуцируют клетки из трех зародышевых слоев – энтодермы, мезодермы и эктодермы, – которые, в свою очередь, могут дать начало всем тканям и органам животного. Исследователи также использовали стволовые клетки для выращивания церебральных органоидов – по сути, миниатюрных мозгов носорога – в лабораторных чашках. В рамках тестов были обнаружены все нейронные маркеры, указывающие на потенциал этих клеток для производства сложных органов.

о, конечно, наиболее важным выводом из этой работы является то, что иПС клетки могут быть использованы для повышения успеха разведения суматранских носорогов и увеличения их генетического разнообразия.

«Мы сохранили генетическую информацию Кертама и создали возможность производить жизнеспособные сперматозоиды для размножения в будущем», — сказала Вера Живица, первый автор исследования. «Поскольку качество спермы, собранной у суматранских носорогов, оставляет желать лучшего непосредственно после извлечения и еще хуже после криоконсервации и размораживания, сперматозоиды, полученные in vitro, предлагают отличную альтернативу вспомогательному разведению суматранских носорогов в целом».

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