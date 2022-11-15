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Белорусских милиционеров отправили на границу с Украиной

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  • 15.11.2022, 15:04
  • 9,542
Белорусских милиционеров отправили на границу с Украиной

Дополнительные подразделения направлены в Брестскую и Гомельскую области.

Контингент белорусских силовиков на приграничных с Украиной территориях увеличен за счет спецподразделений МВД и отрядов милиции особого назначения, рассказал глава ведомства Иван Кубраков в эфире телеканала «Беларусь-1».

«Мы усилили меры безопасности как со стороны территориальных органов внутренних дел, так и в целом на территории 14 районов Брестской и Гомельской областей», – заявил он.

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