Белорусских милиционеров отправили на границу с Украиной

Белорусских милиционеров отправили на границу с Украиной14
- 15.11.2022, 15:04
- 9,542
Дополнительные подразделения направлены в Брестскую и Гомельскую области.
Контингент белорусских силовиков на приграничных с Украиной территориях увеличен за счет спецподразделений МВД и отрядов милиции особого назначения, рассказал глава ведомства Иван Кубраков в эфире телеканала «Беларусь-1».
«Мы усилили меры безопасности как со стороны территориальных органов внутренних дел, так и в целом на территории 14 районов Брестской и Гомельской областей», – заявил он.