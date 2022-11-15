Украинские военные разгромили подразделение кадыровцев 15.11.2022, 15:37

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«Тикток-войска» показали свои потери после боя.

На одном из направлений на юге ВСУ разбили кадыровцев. Из-за этого среди них появились тяжело раненные и убитые.

О таком своем «подвиге» тикток-войска, конечно, не смогли умолчать и «для отчетности» обнародовали в Сети видео.

На кадрах видна позиция кадыровцев сразу после боя с ВСУ. Несколько из них получили тяжелые ранения и корчатся от боли, их товарищи с камерами бегают и снимают их страдания «для истории». Также «оператор» с какой-то целью снял трупы воинов из своего подразделения.

«Те кадыровцы, которые не успели убежать, решили повоевать, но забыли, что это не ТикТоки снимать», — прокомментировали в Страткоме ВСУ.

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