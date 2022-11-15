«Пыня»: пропагандистка Скабеева назвала файлы с Путиным презрительными кличками 4 15.11.2022, 20:59

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Пропагандистке пришлось оправдываться.

В социальных сетях обсуждают поступок российской пропагандистки Ольги Скабеевой, которая в своем телеграм-канале называла Путина пренебрежительными прозвищами при публикации. Этот факт 15 ноября установил и рассказал российский блогер, пишущий в Twitter под ником «Проф. Преображенский».

«В ТГ-канале Скабеевой видеофайлы с Путиным имеют иногда очень интересные названия. Например, 7 ноября загружен файл «путин мобшиза». 8 ноября - файл «путен». А сегодня - файл «пыня». С компа нажмите «скачать файл» - и там будут именно такие названия», – написал он.

Оплошность Скабеева исправила только под вечер.

«Скабеева лихорадочно поменяла названия файлов «пыня» и «путин мобшиза» в своем ТГ-канале. И даже написала вот такой пост. Похоже, написала его Скабеева сразу после того, как кураторы из Кремля ввели в её организм инородный предмет, в просторечии именуемый шваброй», – написал пользователь «Проф. Преображенский».

Сама Скабеева обвинила во всем украинские Telegram-каналы.

«Украинские тг-каналы и гражданин Израиля Собчак, надеясь обнаружить во мне диверсанта (а Собчак ещё и подругу-предателя),- распространяют про меня какую-то чушь. Я вам так скажу: не надейтесь!» – написала она в своем Telegram-канале.

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