закрыть
15 ноября 2022, вторник, 21:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Пыня»: пропагандистка Скабеева назвала файлы с Путиным презрительными кличками

4
  • 15.11.2022, 20:59
  • 8,526
«Пыня»: пропагандистка Скабеева назвала файлы с Путиным презрительными кличками

Пропагандистке пришлось оправдываться.

В социальных сетях обсуждают поступок российской пропагандистки Ольги Скабеевой, которая в своем телеграм-канале называла Путина пренебрежительными прозвищами при публикации. Этот факт 15 ноября установил и рассказал российский блогер, пишущий в Twitter под ником «Проф. Преображенский».

«В ТГ-канале Скабеевой видеофайлы с Путиным имеют иногда очень интересные названия. Например, 7 ноября загружен файл «путин мобшиза». 8 ноября - файл «путен». А сегодня - файл «пыня». С компа нажмите «скачать файл» - и там будут именно такие названия», – написал он.

Оплошность Скабеева исправила только под вечер.

«Скабеева лихорадочно поменяла названия файлов «пыня» и «путин мобшиза» в своем ТГ-канале. И даже написала вот такой пост. Похоже, написала его Скабеева сразу после того, как кураторы из Кремля ввели в её организм инородный предмет, в просторечии именуемый шваброй», – написал пользователь «Проф. Преображенский».

Сама Скабеева обвинила во всем украинские Telegram-каналы.

«Украинские тг-каналы и гражданин Израиля Собчак, надеясь обнаружить во мне диверсанта (а Собчак ещё и подругу-предателя),- распространяют про меня какую-то чушь. Я вам так скажу: не надейтесь!» – написала она в своем Telegram-канале.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников
Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко
Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко