Россия стала самой зависимой от Китая экономикой после КНДР 16.11.2022, 3:02

Эта зависимость будет только усиливаться.

Российская экономика стала одной из самых зависимых от импорта из Китая, уступив лишь Северной Корее. Такую оценку привел институт при Банке Финляндии.

До начала войны в Украине на Китай приходилась четверть поставок товаров в РФ из-за рубежа. Однако к ноябрю доля его продукции в российском импорте выросла до 40%, заявил руководитель Института стран с переходной экономикой при Банке Финляндии Иикка Корхонен, передает РБК.

Он считает, что эта зависимость будет только усиливаться. С ним согласна адъюнкт-профессор Норвежского института оборонных исследований Ингрид Опдаль. По ее словам, это стало следствием «поворота России к Азии».

Однако пока импорт из Китая неспособен восполнить дефицит западной продукции, отметил Корхонен. Особенно это касается товаров, попавших в санкционные списки ЕС или США. «В перспективе китайские компании смогут заменить некоторые вещи, которые сейчас Россия не может приобретать на Западе. Но это займет время и будет сопровождаться сложностями. Что касается технологически продвинутых продуктов, Китай все еще не может производить микрочипы такого уровня, как Тайвань или Южная Корея», — сказал Корхонен.

По мнению экономиста, в обмен на продолжение торговли Пекин потребует у Москвы что-то взамен, например, скидок на энергоресурсы. «По китайским внешнеторговым данным мы видим, что они уже закупают российскую сырую нефть на 16–17% дешевле, чем в других странах. До 2022 года таких скидок не было. То есть китайские импортеры извлекают выгоду из этой ситуации», — добавил Корхонен.

Если Россия хочет организовать стабильно функционирующие цепочки поставок в обход западных санкций, обойтись без помощи Пекина не получится, однако «издержки таких схем будут съедать маржу», считает Опдаль. К тому же многие китайские компании опасаются вторичных санкций США.

Встреча лидеров КНР и США Си Цзиньпина и Джо Байдена на саммите G20 говорит о том, что обе страны не хотят эскалации противостояния, отмечет старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Арне Мельхиор.

По данным китайской таможни, товарооборот с Россией за январь–октябрь 2022 года вырос на 33% по сравнению предыдущим годом и составил рекордные $153,9 млрд. При этом более половины экспорта РФ приходится на оборудование, в том числе электронное, механические устройства, электрические машины и наземный транспорт.

Федеральная таможенная служба России сообщала, что импорт товаров в страну в январе–сентябре 2022 года составил $180 млрд. Месячные данные она не публикует с весны.

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