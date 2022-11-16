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Россия стала самой зависимой от Китая экономикой после КНДР

  • 16.11.2022, 3:02
Россия стала самой зависимой от Китая экономикой после КНДР

Эта зависимость будет только усиливаться.

Российская экономика стала одной из самых зависимых от импорта из Китая, уступив лишь Северной Корее. Такую оценку привел институт при Банке Финляндии.

До начала войны в Украине на Китай приходилась четверть поставок товаров в РФ из-за рубежа. Однако к ноябрю доля его продукции в российском импорте выросла до 40%, заявил руководитель Института стран с переходной экономикой при Банке Финляндии Иикка Корхонен, передает РБК.

Он считает, что эта зависимость будет только усиливаться. С ним согласна адъюнкт-профессор Норвежского института оборонных исследований Ингрид Опдаль. По ее словам, это стало следствием «поворота России к Азии».

Однако пока импорт из Китая неспособен восполнить дефицит западной продукции, отметил Корхонен. Особенно это касается товаров, попавших в санкционные списки ЕС или США. «В перспективе китайские компании смогут заменить некоторые вещи, которые сейчас Россия не может приобретать на Западе. Но это займет время и будет сопровождаться сложностями. Что касается технологически продвинутых продуктов, Китай все еще не может производить микрочипы такого уровня, как Тайвань или Южная Корея», — сказал Корхонен.

По мнению экономиста, в обмен на продолжение торговли Пекин потребует у Москвы что-то взамен, например, скидок на энергоресурсы. «По китайским внешнеторговым данным мы видим, что они уже закупают российскую сырую нефть на 16–17% дешевле, чем в других странах. До 2022 года таких скидок не было. То есть китайские импортеры извлекают выгоду из этой ситуации», — добавил Корхонен.

Если Россия хочет организовать стабильно функционирующие цепочки поставок в обход западных санкций, обойтись без помощи Пекина не получится, однако «издержки таких схем будут съедать маржу», считает Опдаль. К тому же многие китайские компании опасаются вторичных санкций США.

Встреча лидеров КНР и США Си Цзиньпина и Джо Байдена на саммите G20 говорит о том, что обе страны не хотят эскалации противостояния, отмечет старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Арне Мельхиор.

По данным китайской таможни, товарооборот с Россией за январь–октябрь 2022 года вырос на 33% по сравнению предыдущим годом и составил рекордные $153,9 млрд. При этом более половины экспорта РФ приходится на оборудование, в том числе электронное, механические устройства, электрические машины и наземный транспорт.

Федеральная таможенная служба России сообщала, что импорт товаров в страну в январе–сентябре 2022 года составил $180 млрд. Месячные данные она не публикует с весны.

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