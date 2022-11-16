Президент Польши: На месте взрыва проводятся следственные действия 16.11.2022, 5:06

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Анджей Дуда

Все союзники поддерживают Польшу.

Президент Польши Анджей Дуда после консультаций с мировыми лидерами о взрыве на территории страны вследствие предположительной ракетной атаки РФ заявил, что НАТО находится в режиме повышенной готовности.

Об этом Дуда заявил в обращении, которое транслировал польский общественный телеканал TVP.

Польский лидер начал свое выступление с соболезнования семьям двух граждан, погибших в результате взрыва 15 ноября в селе Пшеводув.

После этого он сообщил о проведении ряда консультаций с мировыми лидерами. Дуда общался с президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Президент Байден заверил, что США поддерживают нас и сохраняют свои альянсы. США стоят с нами на страже безопасности», - подчеркнул Дуда.

Он добавил, что «описал ситуацию всем руководителям» и проинформировал о проведении на месте взрыва следственных действий.

«Джо Байден заявил, что поддержит нас в виде (направления) американских экспертов, которые помогут нам изучить место этого инцидента», - сказал польский президент.

Анджей Дуда отметил, что следственные действия продолжаются, и «на данный момент у нас нет четких доказательств того, кто запустил эту ракету».

«Скорее всего, это была ракета российского производства», - сказал президент Польши.

По словам Дуды, НАТО остается в состоянии повышенной готовности в связи со взрывом на территории Польши.

«Мы усилили боеготовность польских вооруженных сил, в том числе противовоздушную оборону. Наши самолеты будут поддерживать самолеты союзников. Мы действуем спокойно и взвешенно», - подчеркнул он.

«На месте находятся польские военные, есть поддержка союзников», - Заявил Дуда.

Президент Польши напомнил, что на эту среду, 16 ноября, созывается заседание СНБО страны.

Польский лидер также отметил, что «украинская сторона убеждена, что это была российская ракета, запущенная российской стороной», о чем ему сообщил Зеленский.

Как заявил Дуда, посол Польши в Североатлантическом альянсе примет участие в заседании совета НАТО в среду в штаб-квартире организации.

«Есть большая вероятность, что посол обратится за активацией ст. 4, то есть союзнические консультации», - сказал он и добавил, что также передал эту информацию лидерам, с которыми раньше проводил консультации.

«Все лидеры, с которыми я сегодня говорил, заверили меня в аболютной поддержке союзников, в соблюдении всех положений Североатлантического договора, включая статью 5», - добавил Дуда.

Согласно статье 4 учредительного договора НАТО, члены могут поднять любой вопрос, вызывающий обеспокоенность, особенно связанный с безопасностью любой страны-члена Альянса.

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