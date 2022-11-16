Польский журналист показал новые фото ракет, атаковавших Пшеводув 16.11.2022, 8:15

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Обломки на месте взрыва очень похожи на элементы российской ракеты Х-101.

Все указывает на то, что взрыв в польском поселке Пшеводув произошел в результате попадания российских ракет Х-101. Обнаруженные обломки на месте взрыва очень похожи на элементы именно этой крылатой ракеты.

Об этом в Twitter написал польский журналист Матеуш Лаховский. Он выложил фото обломков ракеты, обнаруженные в Пшеводуве.

«Действительно, пока все указывает на то, что на Пшеводув в Люблинском воеводстве упала российская крылатая ракета или ракеты», – написал Матеуш Лаховский.

Он сообщил, что разговаривал с экспертом, который определил, что найденные на месте взрыва остатки крылатой ракеты похожи на обломки российской ракеты Х-101.

«Такими крылатыми ракетами россияне сегодня обстреливали цели в Украине», – обратил внимание польский журналист.

15 ноября войска РФ устроили новую массированную ракетную атаку против Украины.

Во время массированного ракетного обстрела Украины российскими войсками в приграничном польском поселке Пшеводув раздались взрывы. Погибли два человека. МИД Польши заявило, что взрывы стали следствием попадания двух ракет российского производства.

На экстренном заседании правительства Польши приняли решение повысить боеготовность польской армии и подразделений силовых структур, а также обсудили применение ст. 4 Устава НАТО.

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