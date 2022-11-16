Найдена первая в мире «кухня» 16.11.2022, 12:56

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Там жарили рыбу 780 000 лет назад.

Международная группа исследователей провела анализ останков похожей на карпа рыбы, найденной на археологических раскопках Гешер Бенот Яаков в Израиле. Анализ показал, что она была приготовлена на огне около 780 тыс. лет назад. До сих пор самые ранние свидетельства приготовления пищи относились примерно к 170 тыс. лет до н.э, пишет «Хайтек».

В своей работе ученые проанализировали глоточные зубы, используемые для измельчения твердой пищи и принадлежащие рыбе из семейства карповых. Подобные останки были обнаружены в большом количестве в разных археологических слоях на этом месте. Изучая структуру кристаллов, которые формируют зубную эмаль и увеличиваются под воздействием тепла, исследователи смогли доказать, что рыбы подвергались воздействию температур, подходящих для приготовления пищи, а не просто сгорели от стихийного пожара.

Авторы исследования отмечают, что большое количество рыбных остатков, найденных на этом месте, доказывает их частое употребление в пищу древними людьми, которые разработали специальные методы приготовления пищи.

Переход от сырой пищи к приготовленной имел драматические последствия для человеческого развития и поведения, добавляют ученые. Термическая обработка снижает энергию тела, необходимую для расщепления и переваривания пищи, что позволяет развиваться другим физическим системам. Это также приводит к изменениям строения челюсти и черепа человека.

Изменение модели питания освободило людей от ежедневной интенсивной работы по поиску и перевариванию сырой пищи, предоставив им свободное время для разработки новых социальных и поведенческих систем. Некоторые ученые рассматривают употребление в пищу рыбы как важный этап в эволюции когнитивных функций человека, которая стала центральным катализатором развития человеческого мозга.

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