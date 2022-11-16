В Китае нашли неизвестного науке таракана 8 16.11.2022, 13:45

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фото: Xinhua

Открытие случайно совершили таможенники из южной провинции Гуандун.

Таможенники из южно-китайской провинции Гуандун обнаружили новый вид насекомых, похожих на тараканов. Открытие было сделано при осмотре бревен, импортированных из Французской Гвианы. Новые виды могут переносить неизвестные патогены, которые могут вызывать заболевания, сообщает Globaltimes.

Насекомое, обнаруженное на таможне порта Чжуншань, не соответствовало ни одному из существующих записей о тараканах, согласно ДНК и морфологической идентификации. Именно поэтому сотрудники передали его ученым. Дальнейшие исследования подтвердили, что это ранее недокументированный вид из рода Latindia.

Тараканы входят в число переносчиков различных патогенов, именно поэтому они находятся под пристальным наблюдением таможни. Как чужеродные инвазивные виды, тараканы обладают высокой адаптивностью и плодовитостью и могут угрожать экологической среде и общественному здоровью целой страны.

Китай запрещает ввоз чужеродных видов, поскольку они могут поставить под угрозу биоразнообразие и экологическую безопасность, что приведет к огромным экономическим потерям.

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