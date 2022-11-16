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Viber сокращает сотрудников в офисе в Минске

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  • 16.11.2022, 19:51
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Viber сокращает сотрудников в офисе в Минске

В качестве причин названы ухудшение финансовых показателей и ситуация в регионе.

Руководство Viber на прошлой неделе объявило сотрудникам о сокращении штата.

Об этом devby.io рассказали сами сотрудники.

По их словам, речь идет об увольнении 8% штата, или более 40 человек в разных локациях. В качестве причин названы ухудшение финансовых показателей и ситуация в регионе.

Под сокращение якобы попали неприоритетные направления развития: часть сотрудников перевели на другие направления, часть увольняют. Среди последних как разработчики и тестировщики, так и менеджеры, как молодые специалисты, так и опытные.

Кто-то из сотрудников подчеркнул, что меры правильнее назвать оптимизацией, так как процент сокращения относительно небольшой и людям предлагают щедрые компенсации.

Rakuten Viber — международная компания, входящая в состав Rakuten Inc. с центрами разработки в Беларуси, Израиле, Грузии (офис в Тбилиси открыли в 2022). Всего 500+ сотрудников, из них в Беларуси около 140.

На сайте компании раздел «вакансии» пуст для Беларуси и Грузии. Остаются три вакансии в Тель-Авиве, по одной — в Киеве, Софии и Алжире.

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