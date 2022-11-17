В Мьянме на свободу выйдут 6000 политзаключенных 2 17.11.2022, 13:13

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Среди них — знаковые фигуры движения за восстановление демократии.

Военная хунта Мьянмы заявила об освобождении 6000 заключенных, среди которых знаковые фигуры движения за восстановление демократии, сообщает Би-би-си.

Всего в Мьянме после захвата власти генералами было арестовано около 16 тысяч человек.

Ранее Мьянма проголосовала за резолюцию ООН о необходимости разработки механизма выплаты Россией репараций для Украины и за резолюции с осуждением агрессии России в Украине.

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