На крупнейшем рынке Москвы вспыхнул пожар 3 17.11.2022, 15:40

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Людей эвакуируют.

На одном из крупнейших рынков Москвы – «Садоводе» – произошел пожар, людей эвакуируют. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«Произошло загорание торговых павильонов на рынке «Садовод». Людей эвакуируют», – сказал собеседник агентства.

Сообщается, что загорелось несколько торговых контейнеров, площадь пожара на рынке составляет 50 кв. метров. На место следуют более 20 пожарных расчетов.

Площадь самого рынка – более 40 гектаров, его посещают более 36 миллионов покупателей в год. Подавляющее большинство работников «Садовода» – мигранты из центральноазиатских стран.

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