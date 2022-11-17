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На крупнейшем рынке Москвы вспыхнул пожар

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  • 17.11.2022, 15:40
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На крупнейшем рынке Москвы вспыхнул пожар

Людей эвакуируют.

На одном из крупнейших рынков Москвы – «Садоводе» – произошел пожар, людей эвакуируют. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«Произошло загорание торговых павильонов на рынке «Садовод». Людей эвакуируют», – сказал собеседник агентства.

Сообщается, что загорелось несколько торговых контейнеров, площадь пожара на рынке составляет 50 кв. метров. На место следуют более 20 пожарных расчетов.

Площадь самого рынка – более 40 гектаров, его посещают более 36 миллионов покупателей в год. Подавляющее большинство работников «Садовода» – мигранты из центральноазиатских стран.

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