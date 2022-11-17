Эрдоган рассказал о договоренности между РФ и США 17.11.2022, 16:18

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По словам главы Турции, она касается ядерного оружия.

Российская Федерация и США договорились между собой не применять ядерное оружие. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ему об этом известно. Об этом сообщает Reuters.

Эрдоган рассказал об этом на обратном пути с саммита G20. Как сообщил глава Турции, эти договоренности были приняты на этой неделе в Анкаре.

Он также добавил, что для предотвращения новой войны в мире Россия и Соединенные Штаты должны чаще встречаться.

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