Эрдоган рассказал о договоренности между РФ и США
- 17.11.2022, 16:18
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По словам главы Турции, она касается ядерного оружия.
Российская Федерация и США договорились между собой не применять ядерное оружие. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ему об этом известно. Об этом сообщает Reuters.
Эрдоган рассказал об этом на обратном пути с саммита G20. Как сообщил глава Турции, эти договоренности были приняты на этой неделе в Анкаре.
Он также добавил, что для предотвращения новой войны в мире Россия и Соединенные Штаты должны чаще встречаться.