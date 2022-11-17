Политзаключенный Александр Потапов: Я боюсь за свою жизнь 6 17.11.2022, 18:36

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Александр Потапов

Уроженца Украины судья Наталья Третьякова приговорила к двум годам колонии за оскорбление Лукашенко.

В суде Витебского района 16 ноября завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 68-летнего жителя д. Хотоля Витебского района — политзаключенного уроженца Украины Александра Потапова. Мужчину обвинили в оскорблении Лукашенко (ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса), передает «Вясна».

Судебный процесс вела судья Наталья Третьякова, гособвинитель — прокурор Борисенко.

Политзаключенный Александр Потапов был задержан милицией 25 августа 2022 года и взят под стражу по подозрению в оскорблении Лукашенко посредством комментариев в социальной сети «Одноклассники». Ранее Александра уже задерживали в рамках административного дела по ст. 19.11 КоАП, тогда ему назначили штраф.

В настоящее время Потапов содержится в Витебском областном следственном изоляторе № 2 и нуждается в моральной поддержке и материальной помощи.

В первый день судебного процесса было озвучено обвинение. Уроженец Украины проживает в Беларуси с 1997 года. После ранения и гибели в Украине от рук российских военных его дочери Оксаны и племянницы, находясь под влиянием эмоций, 8 и 16 июля 2022 года разместил в социальной сети два комментария, которые экспертиза сочла «оскорбительными».

15 ноября в суде прошли прения сторон. Гособвинитель запросил лишение свободы сроком на два года в условиях общего режима. Адвокатка настаивала на аресте, поскольку Потапов признал свою вину и такая мера предусмотрена санкциями статьи 368 Уголовного кодекса.

На очередном судебном заседании Потапов заявил, что все время себя плохо чувствует, ощущает тяжесть в голове, слабость и вынужден принимать обезболивающие средства. Ему обещали обследование в медицинском стационаре, но последние 94 дня он находился в жестких условиях заключения в ШИЗО.

«Я боюсь за свою жизнь», — заявил Потапов суду.

Суд объявил перерыв и запросил справку о состоянии здоровья обвиняемого. Медик СИЗО № 2, которого вызвали в суд, сообщил, что Александру оказывается надлежащая медицинская помощь и он не нуждается в помещении в стационар. Справку приобщили к материалам дела.

Тем не менее, это не повлияло на решение суда: признать Александра Потапова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года в условиях общего режима.

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