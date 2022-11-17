Блинкен: США делятся информацией с Украиной относительно ракеты, которая упала в Польше

Блинкен: США делятся информацией с Украиной относительно ракеты, которая упала в Польше5
- 17.11.2022, 20:11
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Госсекретарь США заявил, что Россия несет ответственность за произошедшее.
Соединенные Штаты делятся с Украиной имеющейся информацией о падении ракеты на польской территории.
Как информирует «Укринформ», об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в четверг во время пресс-конференции в Бангкоке.
«Мы поддерживали регулярные контакты с нашими украинскими партнерами. Мы делимся имеющейся информацией», - цитирует телеканал главу Госдепартамента США.
Блинкен подчеркнул, что расследование продолжается, впрочем, США «пока не увидели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента Дуды о том, что это, вероятно, совершила украинская ракета ПВО, которая, к сожалению, упала в Польше».
В то же время госсекретарь США в очередной раз подчеркнул, что «независимо от подробностей этого инцидента, Россия несет ответственность за произошедшее».