Блинкен: США делятся информацией с Украиной относительно ракеты, которая упала в Польше 5 17.11.2022, 20:11

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Энтони Блинкен

Госсекретарь США заявил, что Россия несет ответственность за произошедшее.

Соединенные Штаты делятся с Украиной имеющейся информацией о падении ракеты на польской территории.

Как информирует «Укринформ», об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в четверг во время пресс-конференции в Бангкоке.

«Мы поддерживали регулярные контакты с нашими украинскими партнерами. Мы делимся имеющейся информацией», - цитирует телеканал главу Госдепартамента США.

Блинкен подчеркнул, что расследование продолжается, впрочем, США «пока не увидели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента Дуды о том, что это, вероятно, совершила украинская ракета ПВО, которая, к сожалению, упала в Польше».

В то же время госсекретарь США в очередной раз подчеркнул, что «независимо от подробностей этого инцидента, Россия несет ответственность за произошедшее».

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