Haaretz: Израиль разрешил странам НАТО поставлять Украине оружие с израильскими компонентами 17.11.2022, 22:29

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Что известно.

Израиль предоставил разрешение странам НАТО поставлять в Украину системы вооружений, содержащие израильские компоненты, сообщают журналисты израильского издания Haaretz.

К системам, на поставку которых предоставлено разрешение, относятся электрооптические и для управления огнем.

Кроме того, Израиль договорился с НАТО о закупке стратегических материалов для Вооруженных сил Украины.

По данным Haaretz, Израиль согласился сделать это после того, как администрация президента США Джо Байдена призвала его перестать снабжать Украину только гуманитарной помощью и помочь полноценно.

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