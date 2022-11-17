Haaretz: Израиль разрешил странам НАТО поставлять Украине оружие с израильскими компонентами
- 17.11.2022, 22:29
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Что известно.
Израиль предоставил разрешение странам НАТО поставлять в Украину системы вооружений, содержащие израильские компоненты, сообщают журналисты израильского издания Haaretz.
К системам, на поставку которых предоставлено разрешение, относятся электрооптические и для управления огнем.
Кроме того, Израиль договорился с НАТО о закупке стратегических материалов для Вооруженных сил Украины.
По данным Haaretz, Израиль согласился сделать это после того, как администрация президента США Джо Байдена призвала его перестать снабжать Украину только гуманитарной помощью и помочь полноценно.