В России школьника заставили сидеть спиной к классу из-за худи цветов США 2 17.11.2022, 23:09

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Инцидент произошел в Карелии.

Семиклассника из Карелии учительница заставила сидеть на уроке спиной к ней и остальным ученикам из-за того, что он пришел в школу в толстовке цветов американского флага, сообщает «Медиазона».

По словам отца мальчика, на одежде сына были нашиты цифры «62» из звездно-полосатой ткани. Также он рассказал, что ранее учительница оскорбляла при детях президента Украины Владимира Зеленского. Со слов преподавательницы, Зеленский был ее учеником когда она работала в Кривом Роге, и является «бестолочью».

Татьяна Шемякина, директор лицея №1 города Костомукша, где и произошёл инцидент, подтвердила «Медиазоне» , что учительница биологии Галина Куцина действительно жила в Кривом Роге. В Костомушку она переехала в 2019 году. По словам Шемякиной, Куцина «полностью поддерживает специальную военную операцию» в Украине, и «очень болезненно воспринимает то, что все это затеяли американцы».

При этом директор признала, что учительница «повела себя некорректно» и предположила, что она извинится.

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