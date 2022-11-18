В Беларуси из магазинов изъяли из продажи российские сладости 4 18.11.2022, 12:46

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В их составе обнаружены вредные красители и даже недопустимые компоненты.

В магазинах в Витебске и Новополоцке из продажи изъяли опасные сладости, сообщили в Витебской областной инспекции Госстандарта. В их составе обнаружены вредные красители и даже недопустимые компоненты, пишет «Комсомолка».

Так, из продажи изъяли восточные мучные сладости «Аппетитные» - «СамКонди», произведенные в городе Армавир в Краснодарском крае России. В их составе нашли незаявленные синтетические красители понсо 4R (Е124) и тартразин (Е102), которые могут отрицательно сказываться на активности и внимании детей.

Также в Беларуси запретили продавать два вида популярного российского печенья - «Парижанка» и «Цветик». Это печенье произвели в Москве с добавлением мягкого створоженного маргарина, в составе которого указан недопустимый антиокислитель - Е321.

А внеплановая проверка Госстандарта в Новополоцке выявила другие опасные мучные восточные сладости - «Моя Весна». Их произвели на фабрике «Кубанский кондитер», добавив синтетический краситель «солнечный закат» FCF (Е110) и консервант бензойной кислоты (Е210), о которых на упаковке не было информации. Данные добавки также могут влиять на активность и внимание детей.

Кроме того, под запрет попало сахаристое драже «Лимончик» от российского изготовителя «Кондитерский дом Мореконд». Производитель не заявил о синтетическом красителе тартразин (Е102).

Продукты изъяли из продажи и лишили деклараций о соответствии.

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