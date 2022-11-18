«Вот это силища»: оккупант в шоковом состоянии показал последствия удара HIMARS 14 18.11.2022, 13:28

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Российский солдат не смог подобрать слов после того, как ВСУ изрешетили его КамАЗ.

Работа украинских военных из американских РСЗО продолжает поражать и впечатлять врага. Появились свежие кадры прилета по российской военной машине.

Тelegram-канал «Украина 365» публикует видео.

На нем оккупант делится впечатлениями после того, как HIMARS напичкал их вольфрамовыми шариками. Техника не подлежит восстановлению. Захватчик жалуется, не в силах подобрать цензурных слов.

«Дырок насверлил. Вот это силища. Изрешечен весь. Прошило все, восстанавливать нечего», - говорит шокированный военный преступник, обходя «КамАЗ». «От такого х** спрячешься», - заключает оккупант, тем самым давая наивысшую оценку «Хаймарсам», находящимся на вооружении у ВСУ.

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