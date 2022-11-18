В истории с национализацией успешного завода в Миорах — новый поворот 3 18.11.2022, 15:27

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Как белорусские власти обанкротили частный бизнес.

Все активы и долги Миорского металлопрокатного завода, чьих владельцев отправили за решетку, а компанию национализировали, перешли новой государственной фирме. Ее учредил «Белцветмет», пишет «Зеркало». Вот что известно об этой компании.

Как власти обанкротили частный бизнес

В этом году Александра Лукашенко решил национализировать Миорский металлопрокатный завод, владельцев которого в прошлом году отправили за решетку, обвинив в «злоупотреблении властью или служебными полномочиями, повлекшем причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам граждан либо государственным или общественным интересам». Роман Головченко позже заявлял, что «собственниками допущены как экономические просчеты, так и определенные элементы деловой нечистоплотности». При этом сами работники предприятия настаивали на том, что проблемы у предприятия начались уже после задержания владельцев, когда большая часть партнеров потеряла связь с руководством завода.

Тем не менее, после задержания бизнесменов и руководства частного завода чиновники активно взялись «спасать» его, что привело к его банкротству. 12 июля начато дело конкурсного производства и его подготовка к судебному разбирательству «ММПЗ-групп». Не смогло остановить этот процесс даже требование Лукашенко, озвученное в августе, о том, чтобы не было «никакого банкротства, никакого антикризисного управляющего».

10 ноября состоялось первое судебное заседание по вопросу банкротства компании по заявлению «Беларусбанка». Однако рассмотрение отложили из-за того, что на заседание не явился участник или представитель учредителя Миорского завода «ММПЗ — ГмбХ», и назначили новую дату — 27 декабря.

Как частный бизнес перешел в руки новой госкомпании

Официально процесс банкротства запустили в мае этого года. А незадолго до этого, 27 апреля в Едином государственном регистре юридических лиц была зарегистрирована «Металлопрокатная компания», которой перешли все активы. Переход в руки новой госкомпании вытекает из сведений о ней, это косвенно подтверждает материал в региональном издании. Также эти данные нам подтвердил один из работников Миорского завода.

— «ММПЗ» закрыли, открыли ООО «Металлопрокатная компания», учредитель — «Белцветмет». Пока никто ничего не знает, как будет дальше, известно только, что всех переводят на тех же условиях, только меняется юрлицо, — рассказал работник компании. — С загрузкой все хорошо, зарплату платят вовремя, но голый оклад. Пока «Белцветмет» сам все закупает и продает, то есть покупает нам сырье и продает нашу готовую продукцию, мизер с прибыли оставляет заводу.

Информации о «Металлопрокатной компании» в открытом доступе немного. Зарегистрирована она Миорский райисполком в Новодворском сельсовете под Минском. В этом же месте зарегистрировано юрлицо учредителя компании — госпредприятия «Белцветмет». Уставной фонд новой фирмы — 100 тысяч рублей.

18 ноября стало известно, что «Металлопрокатная компания» зарегистрирована в свободной экономической зоне «Витебск».

Основной вид деятельности новой фирмы «холодная прокатка лент и узких полос» полностью совпадает с родом занятия Миорского завода. В августе «Белцветмет» сообщил, что отныне выступает эксклюзивным партнером «ММПЗ-групп» по реализации металлического листа и белой жести.

Как развивалась история с национализацией частной компании в Миорах

Бизнесмен Алексей Коваленок и его партнеры запустили Миорский металлопрокатный завод в 2020 году. Инвестиции составили 200 млн евро. В том же году «ММПЗ-групп» заключила спонсорский контракт с одной из ведущих гоночных команд «Формулы-1» McLaren.

В начале лета 2021-го на предприятие должен был приехать Александр Лукашенко. Но этого не случилось, вместо него завод посетили силовики и задержали некоторых руководителей и работников. Позже стало известно, что за решеткой находятся гендиректор завода Петр Шимукович, его заместитель по экономике и финансам Дмитрий Славников и глава совета директоров Алексей Коваленок.

По данным КГБ, их обвинили по ч. 2 ст. 424 УК (Злоупотребление властью или служебными полномочиями), ч. 6 ст. 16 (Соучастие в преступлении) и ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов). По первой из этих статей проходили еще пять человек, которых 20 июня прошлого года выпустили из-под стражи.

После задержания чиновники взялись «спасать» предприятие, обвиняя владельцев в том, что за первый год работы завод не вышел на прогнозные показатели. Однако работники ММПЗ рассказывали, что проблемы начались как раз после задержания руководства.

Косвенно это признают и чиновники. Так, во время посещения предприятия 29 июля этого года вице-премьер Назаров признал, что завод фактически остановил работу уже после задержания его руководства. «По сути, с августа прошлого года завод остановился. За прошлый год сформировалось почти 400 млн долларов невозвратных средств кредиторам», — заявлял вице-премьер. А премьер Роман Головченко во время посещения предприятия в мае этого года говорил, что «в марте оно приступило после более чем полугодового простоя к выпуску технической продукции».

Чтобы «спасти» завод чиновники включили его в СЭЗ «Витебск», тем самым минимизируя налоговые выплаты. Для ММПЗ установили льготные тарифы на электроэнергию и газ. А также открыли специальный счет, на котором накапливались средства на выплату зарплаты, чтобы кредиторы не наложили арест на него и не остановили движение средств, заявил Назаров 29 июля 2022 года.

— Также было принято решение загружать завод сырьем в давальческом режиме. Мы определили управляющую компанию, которую наделили кредитными ресурсами под гарантию правительства и которая обеспечила закупку сырья и расходных материалов, чтобы обеспечить начало производственно-технического процесса.

Однако усилия чиновников не помогли. С начала 2022-го проблемы завода дополнились многочисленными исками от «Беларусбанка» в связи с просроченными платежами по кредитам. Тем не менее завод продолжал работать, а чиновники заявляли о перспективах продажи продукции завода в Россию. В июне и июле он выпустил по 4,1 тысячи тонн белой жести, сообщало местное издание «Міёрскія навіны».

В августе Александр Лукашенко заявил о национализации завода, «в связи с тем, что частники не выполнили свои обязательства», тогда политик возмутился, что «идеальное предприятие превратили в банкрота».

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