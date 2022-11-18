Ученых озадачила найденная в Канаде монета времен викингов 2 18.11.2022, 20:50

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Монету сотни лет назад отчеканили в Лондоне.

В Ньюфаундленде (провинция Канады) археологи обнаружили особый артефакт. Здесь обнаружили золотую монету в возрасте сотен лет. Монету планируется выставить на осмотр после изучения. Об этом пишет издание Arkeonews (перевод — ТСН).

Считается, что она может быть самой старой, которую когда либо находили на территории страны. Однако находка еще вызывает множество вопросов у исследователей.

Пока известно, что золотая монета — это четверть. Она имеет английское происхождение и старейшая из найденных в Канаде. Ее отчеканили в Лондоне. Предполагается, что это произошло между 1422 и 1427 годами. Эта 600-летняя монета предшествует первому задокументированному контакту европейцев с Америкой еще со времен викингов.

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