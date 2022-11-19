В Кракове Крестами Свободы и Солидарности награждены 17 бывших оппозиционеров 19.11.2022, 3:10

«Без них возвращение независимости Польши в 1989-ом году не было бы возможным».

В Кракове Крестами Свободы и Солидарности награждены 17 бывших оппозиционеров. Активисты оппозиции в 1956-1989 годах приставлены к наградам «в знак признания их заслуг в деятельности за независимость и суверенитет Польши и уважение прав человека в Польской Народной Республике», передает «Польское радио».

Филип Мусял из краковского отделения Института национальной памяти напомнил, что Крест Свободы и Солидарности присуждается людям, которые не были оппозиционерами, сражавшимися в первых рядах, но чьи действия были не менее важными, чем действия лидеров оппозиции.

«Эта награда – это возможность для польского государства оценить по достоинству любую оппозиционную деятельность и обратить внимание на тех активистов, которых мы не знаем из газет и учебников, но без которых возвращение независимости в 1989 году не было бы возможным», - сказал историк.

Крест Свободы и Солидарности – это государственная награда, которой награждаются активисты оппозиции. Впервые она была вручена в июне 2011 года по случаю 35-летия Радомских событий. С тех пор награду получили более 7 тыс. активистов оппозиции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».