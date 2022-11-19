Оккупант-фантазер рассказал, как «голыми руками» отбивался от ракет HIMARS 6 19.11.2022, 9:44

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Российская пропаганда показала безумный сюжет по ТВ.

Российский оккупант рассказал «невероятную» историю, как он выжил после ударов 12 снарядов HIMARS по их базе. Ему якобы удалось не только выжить, но и отбить обломок рукой.

Своими фантазиями захватчик поделился с российскими пропагандистамм. По его словам, здание полностью разрушено, пострадало 17 оккупантов, сообщает «Главред».

По версии оккупанта-фантазера, он четко видел обломок от HIMARS, который якобы летел прямо в него. Оккупант убеждает, что этот обломок был большим.

«Он уже на подлете меня резанул. Получается, если бы нас не защитил УРАЛ с БК, меня бы разорвало на куски. Ну и траектория полета - я присел, поднял руку, он у шеи прошел. Полностью перебито нервы, оторвана мышца. Боли не чувствую, ничего не чувствую... Не пойму вообще, как я выжил», - заявил оккупант-фантазер.

Обломок HIMARS он оккупант якобы забрал с собой, чтобы потом кузнец сделал из него «оберег».

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