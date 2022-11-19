Возле усыпальницы Тутанхамона найдены сотни мумий и неизвестная пирамида 19.11.2022, 11:04

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Археологов удивила необычная находка.

В Египте «всего в двух шагах от гробницы Тутанхамона» археологи раскопали пирамиду, в которой находится гробница неизвестной историкам древнеегипетской царицы. Также был найден тайник с саркофагами, сотнями мумий и артефактов.

Как сообщает Live Science, по стечению обстоятельств открытие совпало со 100-летним юбилеем - в ноябре 1922 года была обнаружена гробница Тутанхамона. И вот столетие спустя археологи в непосредственной близости от этой гробницы обнаружили еще одну усыпальницу.

Сообщается, что обнаружившая ее команда в течение последних двух лет работала в Саккаре, примерно в 33 километрах к югу от Каира. Недавно она обнаружила тайник, в котором находилось большое количество саркофагов и сотни мумий. Ученые предполагают, что эти гробы и мумии могут принадлежать некоторым из соратников Тутанхамона, который правил в период с 1333 до 1323 года до нашей эры.

Известный египтолог Захи Хавасс говорит, что сам факт обнаружения тайника с саркофагами по нынешним временам уже не является событием удивительным. Но археологов удивила прекрасная сохранность мумий, найденных в этих саркофагах. Несмотря на прошедшие тысячелетия, мумии находятся в очень хорошем состоянии.

«Это говорит о том, что искусство мумификации достигло своего пика в период Нового царства, - считает Хавасс. - Некоторые гробы имеют по две крышки, а в самом удивительном саркофаге имеется женская маска, полностью изготовленная из чистого золота. Внутри саркофагов и гробниц также были найдены различные артефакты, в том числе игра Сенет, фигурки для игры шабтис, статуи бога Птах-Сокара и даже металлический топор».

Также археологи обнаружили пирамиду, которая, судя по расшифрованным надписям, была возведена в память о древнеегипетской царице по имени Нейт. Однако историкам ничего неизвестно о такой правительнице. Ее личность не нашла отражения в известных нам письменных источниках. Теперь египтологи восполняют этот пробел, дописывая летопись Древнего Египта пока еще скудными сведениями о загадочной царице Нейт.

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