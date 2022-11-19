Российский «Аэрофлот» лишился каждого четвертого самолета 3 19.11.2022, 11:41

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Санкции обрубили «крылья» РФ.

Больше четверти самолетов в парке «Аэрофлота», крупнейшего российского перевозчика, находятся в простое и не выполняют полеты, сообщает The Moscow Times со ссылкой на Baza со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. С начала войны, которая принесла России изоляцию от поставок авиатехники, компания лишилась около 50 бортов.

Три из них были арестованы после того, как лизингодатели потребовали вернуть самолеты, а президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий оставить в российской собственности сотни лайнеров общей стоимостью около 10 млрд долларов.

25 бортов «Аэрофлота» в настоящий момент каннибализируются: с них снимают исправные детали, чтобы переставить на другие самолеты вместо запчастей от производителей, отказавшихся работать с Россией.

Еще 18 бортов «Аэрофлота» сняты с рейсов из технических проблем. Им нужен ремонт, ждать которого придется долго: не хватает предкрылок, фар, вспомогательных силовых установок, воздухозаборников, кислородных генераторов и деталей для двигателей.

Отдельная проблема - тормозные устройства: на складе «Аэрофлота» осталось всего по несколько деталей для разных типов самолетов. Летом руководство компании попросило пилотов экономнее использовать тормоза, а на длинных взлетно-посадочных полосах по возможности обходиться без них, рассказывал Аviatorshina один из летчиков.

Российские власти надеялись на помощь Ирана, который десятилетиями живет под западными санкциями. Но она пока не материализовалась, что неудивительно: Иран использует куда более старые модели самолетов, часто 1970-80х гг., указывает Ричард Абулафия, эксперт по гражданской авиации AeroDynamic Advisory.

Создать фейковые детали для современных самолетов гораздо сложнее, а кроме того, им требуется регулярное обновление программного обеспечения, отмечает он. У России же «нет никаких внутренних мощностей в части производства коммерческой гражданской авиации», которые позволили бы заменить импортные компоненты, говорит Абулафия.

Каннибализация, по его оценкам, позволит перевозчикам протянуть 6-12 месяцев, после чего отрасль рискует «свалиться в пропасть». Что касается иностранных производителей, то после нарушения Россией Кейптаунской конвенции (регулирует лизинг), вряд ли «кто-либо когда-либо снова возьмется профинансировать поставку капитального оборудования в Россию», предупреждает эксперт.

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