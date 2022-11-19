Тащили домой даже мопед: ВСУ показали разгромленную позицию русских мародеров 1 19.11.2022, 13:50

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Оккупанты бежали от бригады «Рыцарей Зимнего похода».

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины после освобождения правобережья Херсонщины от врага нашли на позициях российских оккупантов склад вещей, которые они намародерили у украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода.

Украинские защитники в одном из освобожденных сел Херсонской области обнаружили на позициях российского оккупационно-террористического войска склад краденых стиральных машин, холодильников и другой бытовой техники.

По словам военного, запечатлевшего оккупантский склад мародеренного имущества, россияне похитили даже мопед.

«Впрочем, благодаря моментальной карме в виде рыцарской артиллерии больше она (бытовая техника – ред.) им не понадобится», – написали в пресс-службе.

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