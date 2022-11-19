закрыть
19 ноября 2022, суббота, 14:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Тащили домой даже мопед: ВСУ показали разгромленную позицию русских мародеров

1
  • 19.11.2022, 13:50
  • 2,478
Тащили домой даже мопед: ВСУ показали разгромленную позицию русских мародеров

Оккупанты бежали от бригады «Рыцарей Зимнего похода».

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины после освобождения правобережья Херсонщины от врага нашли на позициях российских оккупантов склад вещей, которые они намародерили у украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода.

Украинские защитники в одном из освобожденных сел Херсонской области обнаружили на позициях российского оккупационно-террористического войска склад краденых стиральных машин, холодильников и другой бытовой техники.

По словам военного, запечатлевшего оккупантский склад мародеренного имущества, россияне похитили даже мопед.

«Впрочем, благодаря моментальной карме в виде рыцарской артиллерии больше она (бытовая техника – ред.) им не понадобится», – написали в пресс-службе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Они все-таки вернутся, я верю
Они все-таки вернутся, я верю Ирина Халип
Контрактники штурмуют Кострому
Контрактники штурмуют Кострому Владимир Халип
Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад
Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад Наталья Херше
Международный трибунал для Путина
Международный трибунал для Путина Виталий Портников