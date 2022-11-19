Украинская аэроразведка показала уничтожение вражеской зенитной установки на Луганщине

Украинская аэроразведка показала уничтожение вражеской зенитной установки на Луганщине1
- 19.11.2022, 14:37
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Видеофакт.
Украинская аэроразведка показала уничтожение на Луганщине вражеского плавучего бронетранспортера МТЛБ, на который была установлена зенитная установка ЗУ-23.
Видео опубликовали на ютуб-канале Боевой группы К-2 54 ОМБр.
Защитники Украины отметили, что эту машину враг установил, чтобы сбивать беспилотники.
«Ребята из разведывательной группы К2 вместе со своими побратимами выследили место нахождения машины, спланировали операцию и нанесли удар на опережение, оружие из машины никакого вреда не принесла», — говорится в сообщении.