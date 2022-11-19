закрыть
19 ноября 2022, суббота, 16:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинская аэроразведка показала уничтожение вражеской зенитной установки на Луганщине

1
  • 19.11.2022, 14:37
  • 2,216
Украинская аэроразведка показала уничтожение вражеской зенитной установки на Луганщине

Видеофакт.

Украинская аэроразведка показала уничтожение на Луганщине вражеского плавучего бронетранспортера МТЛБ, на который была установлена зенитная установка ЗУ-23.

Видео опубликовали на ютуб-канале Боевой группы К-2 54 ОМБр.

Защитники Украины отметили, что эту машину враг установил, чтобы сбивать беспилотники.

«Ребята из разведывательной группы К2 вместе со своими побратимами выследили место нахождения машины, спланировали операцию и нанесли удар на опережение, оружие из машины никакого вреда не принесла», — говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Они все-таки вернутся, я верю
Они все-таки вернутся, я верю Ирина Халип
Контрактники штурмуют Кострому
Контрактники штурмуют Кострому Владимир Халип
Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад
Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад Наталья Херше
Международный трибунал для Путина
Международный трибунал для Путина Виталий Портников