Украинская аэроразведка показала уничтожение вражеской зенитной установки на Луганщине 1 19.11.2022, 14:37

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Видеофакт.

Украинская аэроразведка показала уничтожение на Луганщине вражеского плавучего бронетранспортера МТЛБ, на который была установлена зенитная установка ЗУ-23.

Видео опубликовали на ютуб-канале Боевой группы К-2 54 ОМБр.

Защитники Украины отметили, что эту машину враг установил, чтобы сбивать беспилотники.

«Ребята из разведывательной группы К2 вместе со своими побратимами выследили место нахождения машины, спланировали операцию и нанесли удар на опережение, оружие из машины никакого вреда не принесла», — говорится в сообщении.

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