ВСУ взяли под огневой контроль Крымский перешеек 19.11.2022, 15:10

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Полуостров превращается для оккупантов в настоящий «остров Крым».

С военной точки зрения сейчас идет переформатирование захваченного Российской Федерацией полуострова Крым в остров.

Освободив правый берег Днепра на Херсонском направлении, украинские артиллеристы получили возможность с более высокого правого берега Днепра наносить удары вплоть до перешейка на Крым, рассказал бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире «FreeДом».

«Мы получили возможность осуществлять огневое поражение противника на логистических путях, которые идут из Крыма… к южной части его группировки… С другой стороны, мы не забываем, что в результате действия на Крымском мосту…, его производительность в перемещении логистически всего необходимого в разы уменьшилась», - сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что это важно.

«И вот этот процесс, что происходит вокруг Крыма в военном смысле, сейчас специалисты… назвали переформатированием Крымского полуострова с военной точки зрения в остров…», - добавил Романенко.

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