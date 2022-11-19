Полк Калиновского: Мы выстоим и вернем в украинские дома счастье

Полк Калиновского: Мы выстоим и вернем в украинские дома счастье2
- 19.11.2022, 16:40
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Белорусские добровольцы мужественно сражаются против российских оккупантов.
Полк имени Кастуся Калиновского – уникальное воинское формирование в составе украинской армии. В рядах этого подразделения сражаются белорусские добровольцы.
Как пишет телеграм-канал «Полк Каліноўскага», публикую фото разрушенного дома в Украине:
«Еще недавно в этих квартирах звучал детский смех, кто-то слушал музыку и смотрел телевизор. Кто-то готовил ужин и ждал в гости родных. Здесь шла настоящая жизнь и в один момент остановилась.
Эту жизнь растоптали грязным имперско-советским ботинком. Просто так. Без цели, без повода.
Мы выстоим и вернем в эти дома счастье».