«Белавиа» лишили доступа к пакету Microsoft 365 19.11.2022, 18:08

1,098

Санкции снова ударили по авиакомпании.

Из-за санкций белорусская авиакомпания «Белавиа» потеряла доступ к пакету программ и сервисов Microsoft 365, сообщает «Белсат».

«Белавиа» попала под санкции в декабре 2021 года вместе с турфирмой управления делами Лукашенко «Центркурорт» и турагентством «Оскартур», отелями «Минск» и «Планета», компаниями «Беларусьнефть», «Белшина», «Гродно Азот» и «Гродно Химволокно». Санкции вводили в связи с миграционным кризисом, в искусственном создании которого подозревают белорусские власти.

Большинство самолетов авиаперевозчика (17 из 29) были взяты в лизинг через ирландские компании, поэтому санкции Евросоюза стали ударом по воздушному флоту «Белавиа». «Белавиа» осталась почти без самолетов и может летать только в считанные страны. Но самолеты «Белавиа» нарушают санкции.

Теперь сообщается, что корпорация Microsoft заблокировала все учетные записи «Белавиа» в пакете Microsoft 365. В этот пакет входят как офисные программы вроде Word и Excel, так и системы управления базами данных, мессенджер Teams, облачное хранилище OneDrive, планировщик To Do, сриминговый сервис Stream.

Обычный офисный пользователь может заменить нужные ему программы альтернативами, в том числе бесплатными, как пакетом OpenOffice или сервисами Google, с доступом к «майкрософтовским» форматам файлов.

Отмечается, что у «Белавиа» на программах Microsoft могли быть написаны десятки тысяч документов, сводных таблиц, и в конце концов корпоративная почта с данными клиентов, и корпоративный мессенджер тоже мог быть на сервисе Microsoft Teams.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».