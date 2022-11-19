Зеленский и Сунак прогулялись по Киеву и посмотрели на уничтоженную технику РФ
- 19.11.2022, 19:37
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Премьер-министр Британии анонсировал новый пакет военной помощи Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Риши Сунак, который сегодня посетил с визитом Киев, прогулялись по столице Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Зеленского.
Во время прогулки Зеленский и Сунак почтили память украинских героев и осмотрели выставку уничтоженной техники россиян.
- Лидеры возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину возле Михайловского Златоверхого монастыря и почтили память украинских воинов минутой молчания, - пишет пресс-служба.
Также премьер Британии установил лампаду к памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов, расположенного на Михайловской площади.
Отметим, что в ходе своего визита премьер анонсировал новый пакет военной помощи, в который войдут системы противовоздушной обороны.