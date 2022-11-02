На юге ВСУ разбили 247-й «казачий» полк российских ВДВ 1 2.11.2022, 8:06

2,190

Подразделение считалось «элитным».

Украинские бойцы уничтожили позиции десантников из 247-го «казачьего» полка ВС РФ на Южнобужском направлении.

Уничтожена почти целую роту из состава 247-го «элитного» полка ВДВ – ее списки и документы были захвачены украинскими бойцами среди прочих трофеев.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций (СтратКом) ВСУ.

«На Херсонском направлении Силами обороны были уничтожены позиции 247-го полка Воздушно-десантных войск противника. Захвачено большое количество трофеев. В том числе и документация. Подавляющее большинство тех, кто указан в изложенных документах, – уже 200-е», – говорится в сообщения.

Судя по приведенным документам, речь идет о 4-й мотострелковой роте из состава 247-го полка россиян. Ее командир – капитан Щетихин (вероятно, ликвидирован).

Точная локация продвижения украинских сил и уничтожения оборонных позиций врага не разглашается. По информации оперативной карты DeepState, опорный пункт 247-го гвардейского десантно-штурмового полка ВС рф расположен вблизи села Восточное в Музыковской сельской общине Херсонского района Херсонской области. По данным ОК «Юг», в конце августа ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ был уничтожен командный пункт 247-го десантно-штурмового полка в Чернобаевке.

Опорный пункт 247 ДШП развернут возле Восточного, однако БТГр полка преимущественно оперируют на границе Херсонской и Николаевской областей

Однако маловероятно, что украинские Силы обороны продвинулись настолько вглубь вражеского тыла. Скорее всего, речь идет о передовых позициях российских десантников, развернутых на приграничье Херсонщины и Николаевщины. Так, к примеру, в начале сентября ВСУ уничтожили контрольно-наблюдательный пункт одной из БТГр 247-го полка россиян в Николаевском районе.

По инсайдерской информации канала «Николаевский Ванек», сотрудничающего с Силами обороны Юга и Николаевской ОВА, в Белозерском районе Херсонщины, граничащем с Николаевщиной, 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода ВСУ метко отработала по вражеским САУ и вкопанным танкам.

247-й гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк (247 ДШП) – формирование Воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ численностью в полк с пунктом постоянной дислокации в мирное время в городе Ставрополь. Входит в состав 7-й десантно-штурмовой дивизии.

В 2022 году подразделения полка приняли участие в полномасштабном вторжении РФ в Украину. В марте 2022 года сообщалось о ликвидации командира 247 ДШП полковника Константина Зизевского – тогда десантники полка безуспешно штурмовали Киев. Позже их перебросили на южное направление.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».