Ученые: Древние южноамериканцы были потомками денисовцев 2.11.2022, 11:46

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Исследователи представили самые полные на сегодня свидетельства древних миграций.

Кто и когда заселил Южную и Северную Америку — вопросы, на которые ученые самых разных областей знаний, от археологов до генетиков, пытаются ответить много десятков лет. Пока ясно одно: в Новый Свет люди пришли позже, чем на любой другой континент, кроме Антарктиды. Долгое время считали, что первыми американцами были носители культуры Кловис — следы их пребывания в Северной и Центральной Америке датированы примерно 13 тысячами лет назад, пишет Naked science.

Но последующие находки археологов, а также исследования геномов коренных американцев показали, что люди прибыли в Новый Свет гораздо раньше. Так, в 2013 году палеонтологи нашли в Техасе кости мамонта, на которых остались следы разделки туши. Причем орудия оказались сделаны из костей такого же животного, а датировка всех удивила: мамонтятиной кто-то лакомился примерно 37 тысяч лет назад.

Мы не знаем даже, пришли ли люди в Америку посуху (через ныне затопленную Берингию) или каким-то образом приплыли. Не менее темный вопрос — внутриконтинентальная древняя миграция. Ответить на него попытались ученые из Флоридского атлантического университета и Университета Эмори (оба — в США).

Они провели исследование древней ДНК людей, найденных на северо-востоке Бразилии, добавили результаты генетических исследований населения других частей Южной Америки и на этом основании составили компьютерную модель путей миграции ранних американцев. Соответствующая работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Исследователи не только предоставили новые генетические доказательства, подтверждающие археологические данные о миграции с севера на юг в сторону Южной Америки, но и впервые обнаружили миграции в обратном направлении вдоль Атлантического побережья: по каким-то причинам люди ушли с территории современного Уругвая в сторону нынешней территории Панамы. Длина этого маршрута — 5277 километров, и проделали свой путь мигранты довольно быстро.

Авторы работы утверждают, что заселение Атлантического побережья произошло только после заселения большей части Тихоокеанского побережья и Анд. Это очень странно, потому что восточная часть Южной Америки явно больше подходит для жизни, чем Анды или узкая полоса побережья Тихого океана.

Ученые предполагают, что есть еще какая-то неучтенная популяция, которая проживала ближе к побережью Атлантики и была причиной того, что люди, геномы которых нам известны, к этому побережью не пошли. Эта же популяция могла повлиять на процесс обратной миграции, с юга на север, к Панаме — скорее всего, начав завоевательные войны. Осталось выявить генетические маркеры этих людей.

Кроме карты внутриамериканских миграций — самой полной на сегодня, — ученые обнаружили еще некоторые детали, которым пока не нашли объяснения. Следы неандертальских генов в ДНК американцев вполне понятны и объяснимы — ближайший родственник и соперник сапиенса отметился в геноме многих современных людей.

А вот гены, характерные для жителей Австралии и Папуа — Новой Гвинеи, в древней ДНК из Панамы стали уже неожиданностью. «Между Австралией и Америкой — целый Тихий океан, и мы до сих пор не знаем, как эти эти признаки появились в Центральной и Южной Америке, не оставив следов в Северной Америке», — сказано в работе.

На этом сюрпризы не закончились. Оказалось, у древних жителей Уругвая и Панамы было гораздо больше денисовских, чем неандертальских предков. Денисовская примесь есть практически у всех жителей Азии, и ранее уже было известно, что у коренного населения Америки в предках тоже числились денисовцы. Но образцы из Уругвая и Панамы показали гораздо большую долю денисовской ДНК у американских популяций, чем когда-либо ранее.

По мнению авторов работы, скрещивание сапиенса с денисовцем, давшее эту примесь, должно было произойти не менее 40 тысяч лет назад. Тот факт, что денисовская линия сохранилась и ее генетический признак обнаружен у древнего уругвайца, говорит о куда большем масштабе скрещивания между популяцией людей и денисовцев — или о более древних, чем те, что известны нам сегодня, путях заселения Америки.

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