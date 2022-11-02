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Партия Нетаньяху побеждает на выборах в парламент Израиля

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  • 2.11.2022, 17:15
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Партия Нетаньяху побеждает на выборах в парламент Израиля
Биньямин Нетаньяху
Фото: Reuters

Израильский экс-премьер возвращает себе пост.

Центральная избирательная комиссия Израиля завершила подсчет примерно 95% бюллетеней. «Блок Нетаньяху», экс-премьера страны Биньямина Нетаньяху, набрал 65 мандатов, действующая коалиция — 50, сообщают «Детали».

По сравнению с предыдущими промежуточными результатами «Ликуд» заработал дополнительный мандат, а «Еврейство Торы» наоборот, потеряло одно место в кнессете. Голоса избирателей распределились следующим образом:

«Ликуд» – 32 мандата;

«Еш атид» – 24 мандата;

«Религиозный сионизм» – 14 мандатов;

«Государственный лагерь» – 12 мандатов;

ШАС – 11 мандатов;

«Еврейство Торы» – 8 мандатов;

НДИ – 5 мандатов;

ХАДАШ– ТААЛ – 5 мандатов;

РААМ – 5 мандатов;

«Авода» – 4 мандата;

МЕРЕЦ и БАЛАД не преодолевают электоральный барьер.

Судя по результатам, Биньямин Нетаньяху может формировать правительство: у его блока 65 мандатов. У действующей коалиции всего 50.

Центральной избирательной комиссии осталось проверить около 55 тысяч так называемых двойных конвертов, которые опустили в избирательные урны те, кто не смог проголосовать по месту жительства (военные, полицейские и др.). Эти голоса не повлияют на распределение сил в коалициях, но изменят число мандатов в некоторых партиях. После подсчета бюллетеней в двойных конвертах традиционно прибавляется число мандатов у правых и религиозных партий.

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