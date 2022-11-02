Над Николаем Статкевичем продолжают издеваться в колонии 1 2.11.2022, 17:33

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Николаай Статкевич

Политзаключенного перевели в ШИЗО.

О новых издевательствах над лидером белорусской оппозиции и политзаключенным Николаем Статкевичем стало известно от жены политзаключенного. В письме Николай написал, что его вызвали на комиссию за очередные «нарушения». Марина Адамович считает, что Статкевич снова оказался в штрафном изоляторе.

До этого Николай находился в ШИЗО в сентябре, в августе его перевели в одиночную камеру на полгода.

Администрация колонии поставила Статкевича на учет как «склонного к экстремизму», а в июле лишила его передач и также отправила в ШИЗО на 8 суток.

Сам Николай так пишет о своем состоянии и настроении:

«У меня все хорошо, чувствую себя хорошо. Здесь все, как обычно – читаю, занимаюсь физкультурой...

Пожалуйста, не волнуйся за меня. Я не мерзну, еды мне достаточно. К ШИЗО я, как настоящий белорус тоже привык. К тому же, там камера в разы больше, чем одиночка. Есть где погулять. Ведь получаса прогулки мне мало, а гуляние по камере не совсем то, хотя я там много хожу».

Также Статкевич призывает сохранять бодрое настроение:

«Понимаю, что быть позитивным в таких внешних условиях сложно. Но все равно — радоваться! ... Стремись быть на позитиве, думай о хорошем, ищи радостных занятий».

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