ВСУ уничтожили подразделения «вагнеровцев» под Соледаром и Бахмутом 20.11.2022, 8:48

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Опубликованы впечатляющие кадры разгрома врага.

Воины Вооруженных сил Украины активно уничтожают российских захватчиков в Донецкой области. Украинские защитники ликвидировали две группы наемников из ЧВК «Вагнера» вблизи Соледара и Бахмута.

Кадры из мест «демилитаризации» врага в своем Telegram-канале опубликовал украинский журналист, главный редактор издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов.

Боевую группу «вагнеровцев» под Соледаром уничтожили воины 10-й горно-штурмовой бригады. На кадрах можно увидеть более 10 тел ликвидированных оккупантов.

Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожают российских оккупантов под Бахмутом, применяя беспилотники.

«В лесочке возле Бахмута оккупанты спрятались под большим деревом – надеялись, что оно защитит... Как бы не так! Оператор дрона 30 ОМБр и там их нашел и наказал!», –говорится в сообщении.

Многие боевики из ЧВК «Вагнера» также остались в окопах на полях под Бахмутом, который месяцами настойчиво пытаются захватить россияне.

Украинским воинам также удалось взять трофеи на поле боя. В руки украинских бойцов попал планшет, на котором можно увидеть боевой порядок атаки ЧВК «Вагнера».

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