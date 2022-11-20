Экзитпол: Токаев побеждает на выборах президента Казахстана 2 20.11.2022, 22:10

Наблюдатели сообщали о нарушениях на выборах.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на досрочных президентских выборах в стране. По данным экзитпола, проведенного международным институтом региональных исследований «Открытое общество», за него проголосовали более 82 процентов принявших участие в голосовании.

На втором месте – «против всех», за такой вариант отдали голос более 5 процентов участников выборов. В них участвовали ещё 5 кандидатов, набравшие по 2–3 процента голосов.

Явка на выборах, по предварительным данным Центризбиркома, превысила 68 процентов. Пока нет официальных данных ЦИК о результатах подсчета голосов.

Выборы прошли в воскресенье. Большинство комментаторов предсказывали победу Токаева. Казахстанская оппозиция указывала на малоизвестность альтернативных ему кандидатов и называла их кандидатами, привлечёнными для создания видимости борьбы.

Наблюдатели сообщали о нарушениях на выборах. В Алматы независимого наблюдателя задержали рано утром, когда он направлялся на избирательный участок, и увезли в отделение полиции. Там его продержали несколько часов и отпустили, не объяснив причин задержания.

Других независимых наблюдателей на участках ограничивали в перемещении, удаляли с участков или не допускали на них, не предоставляли информацию о количестве избирателей и бюллетеней. При этом официальные лица, например председатель территориальной избирательной комиссии в Алматы Жанна Асанова, опровергали эту информацию и заявляли об отсутствии нарушений. В прокуратуре уже заявили о том, что выборы проходят в спокойной обстановке.

Оппозиция провела ряд акций протеста – в основном в Алматы. Десять активистов движения Oyan, Qazaqstan! («Проснись, Казахстан!») были задержаны, когда проводили митинг «За честные выборы». Еще пять представительниц незарегистрированной Демократической партии Казахстана вышли с плакатами «Нет выборам без выбора!». Они также были задержаны полицией. Накануне несколько оппозиционных активистов были помещены под административный арест.

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