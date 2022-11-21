«50 грамм хлопнет — и назад. Потом снова. И снова» 2 21.11.2022, 19:07

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Эдуард Малофеев. Фото: TUT.BY

Чем запомнился легендарный Малофеев, который привел минское «Динамо» к чемпионству в 1982-м.

Футбольный тренер Эдуард Малофеев 2 июня отмечал 80-летие. А 19 ноября исполнилось ровно 40 лет с момента победы минского «Динамо» в чемпионате СССР по футболу под его руководством. Легендарный наставник запомнился не только тем успехом. Сборная Беларуси с ЭВМ у руля (прозвище от первых букв его имени, фамилии и отчества — Эдуард Васильевич Малофеев) остановилась в шаге от того, чтобы пробиться в стыковые матчи за право выступить на чемпионате мира-2002. И вообще уроженец Красноярска — неординарная личность для белорусского футбола. «Зеркало» приводит самые интересные факты, связанные с его работой в годы независимости нашей страны.

Конфликтовал с Белькевичем и Хацкевичем

Начнем рассказ с воспоминаний о самом успешном отборочном цикле для сборной Беларуси. Дело было в рамках квалификации к чемпионату мира 2002 года. Наша команда попала в группу к Польше, Украине, Уэльсу, Норвегии и Армении. Победитель получал прямую путевку на ЧМ, обладатель второго места — возможность пробиться на мундиаль через стыковые матчи.

Подопечные Малофеева начали квалификацию с домашней виктории над Уэльсом — 2:1. Далее было гостевое поражение от поляков (1:3), домашняя победа над армянами (2:1) и гостевая ничья с украинцами (0:0). То, что белорусы готовы бороться за первенство в группе, показала третья подряд домашняя победа — на сей раз над норвежцами (2:1). Потом наша сборная дважды разделила очки в гостевых поединках — 0:0 с Арменией и 1:1 с Норвегией.

После этого состоялся ключевой матч того цикла. На минском стадионе «Динамо» при полных трибунах белорусы уступили украинцам — 0:2. По окончании матча Малофеев обвинил Александра Хацкевича и Валентина Белькевича в предательстве. Оба выступали в то время за киевское «Динамо» и были лидерами сборной. В квалификации к ЧМ-2002 Хацкевич забил три мяча, а Белькевич два.

— Игра у нас не получалась из-за страшного нарушения нашими ведущими футболистами игровой дисциплины. Я много раз беседовал с Хацкевичем и Белькевичем, так как они во многом определяют лицо команды, и всегда при этом повторял: игра, подобная сегодняшней, — это предательство, а предавать никогда никого нельзя. Сегодня наши звезды поломали игру, — сказал ЭВМ после матча.

Наши лидеры, естественно, были возмущены словами тренера.

— Мы с Валиком полностью отметаем бездоказательные обвинения в нечестности, прозвучавшие в наш адрес. И хотим сказать белорусским болельщикам: наша совесть чиста. Мы старались сделать все возможное и продолжали бы это делать, если бы нам дали доиграть до финального свистка. А сейчас на душе горечь и опустошение, — заявил Хацкевич.

На стороне футболистов были и бывшие партнеры.

— У Малофеева всегда так: если нет результата, он начинает отчисления. И не с прямым обвинением, а так — с подозрениями… — говорил в 2015 году вратарь той сборной Геннадий Тумилович.

Интересно, что на неудачной игре присутствовал Александр Лукашенко. Дело было 1 сентября 2001 года — перед самыми президентскими выборами. Вот как описывала «БелГазета» реакцию трибун на появление политика на стадионе: «Матч имел и ярко выраженную политическую подоплеку. Немалая часть билетов распределялась по разнарядке (правда, это не помешало появлению на трибунах бело-красно-белых флагов). Игру посетил кандидат в президенты Лукашенко (объявление диктора о его появлении встретил дружный свист). Можно не сомневаться, что победа хозяев была бы использована в „нужном“ русле на все 100%».

После обвинений Малофеева Белькевич и Хацкевич (Александра заменили в перерыве матча с украинцами, а Валентина — на 60-й минуте) больше не сыграли в том цикле. А сборная Беларуси в оставшихся матчах вначале разгромила Польшу благодаря покеру Романа Василюка (4:1), а затем уступила в гостях Уэльсу (0:1). Итог: третье место в группе с отставанием в два очка от украинцев и в шесть — от поляков.

Отметим, что на следующий отборочный цикл Малофеев вернул Белькевича и Хацкевича в состав, но о прежних результатах сборная могла лишь мечтать. После унижения в гостевом поединке от Австрии (0:5) ЭВМа, который зарабатывал в сборной три тысячи долларов в месяц, уволили.

Изобрел «искренний футбол»

Бренд Малофеева — «искренний футбол». Тренер вспоминал, что этот термин появился после беседы с журналистом. В чем его суть?

— Много раз я уже говорил, что играть мы должны для болельщиков и за них. И ты как футболист просто обязан полюбить болельщиков и быть с ними до конца честным. Я ведь как на установку перед игрой захожу в раздевалку? Первый вопрос: «Все ли готовы играть?» Раз молчат, значит все согласны, уж не обессудьте теперь. Вышел на поле — отдайся игре на сто процентов, только тогда у тебя что-то получится. Пускай на 50 минут, на час — но с максимальной самоотдачей, — говорил ЭВМ в фильме «Наш Малофеев».

На «искренность» наставник напирал, предлагая и рецепт выхода из кризиса белорусскому футболу.

— Скажу вам: будьте искренними! Выходишь ты на поле, сыграл плоховато, допустим. Кого винить будешь? Разве это трудно — критиковать себя? Это же исповедь: перед тренерами, перед болельщиками… И теперь я обращаюсь к тренерам: чаще проговаривайте везде, что вы играете для болельщиков. У меня и в «Авангарде» в Коломне, и здесь всегда были полные трибуны. Да что там, на любительский «Псков» тоже достаточно приходило народа. А Брест вспомнить! Ну вы понимаете, в чем дело?

Основы футбола по Малофееву — отличная физическая подготовка, вертикальный футбол (все передачи должны быть вперед) и большое количество ударов по воротам.

В 2018 году Лукашенко (по крайней мере, на словах) хотел наделить ЭВМ полномочиями по реформированию белорусского футбола. Запускались даже тренерские курсы от Малофеева.

Через пару лет уже и сам Малофеев говорил о желании помочь менее опытным тренерам.

— Мне очень хочется помочь молодому поколению. Когда было открытие стадиона «Динамо-Юни», присутствовал Александр Григорьевич Лукашенко. Он подошел, когда говорил. Говорит: нам нужен малофеевский футбол. Все у меня есть. У меня есть разработки, я тренерские пособия разработал. Там все — пожалуйста. Я гарантирую, если работать именно таким образом, результат будет обязательно, — заявил тренер в мае 2022 года.

Правда, судя по последним выступлениям наших футболистов, никто особо не обращается к конспектам Малофеева. Или обращается, но сами конспекты не работают.

Хвалил Лукашенко и Путина

К Лукашенко Малофеев давно питает теплые чувства. По словам тренера в 2017-м, политик спас его футбольную карьеру после распада СССР:

— Так насели на меня недоброжелатели, что даже сейчас неприятно вспоминать. Работать по-настоящему не давали, унижали, издевались. А кто подставил плечо?! Моя дорогая республика! Уже независимая, суверенная Беларусь. В лице своего президента Александра Лукашенко. Для меня приглашение возглавить сборную было сродни реанимации тренерского потенциала. Опять ощутил свою нужность, без которой творческая профессия становится мукой, а не благом.

Имена недоброжелателей тренер не назвал. Зато в том же интервью выразил уверенность в светлом белорусском будущем:

— Противостояния больших стран, блоковый раздрай имеют непрогнозируемый сюжет. Как здесь быть нашей маленькой Беларуси?! То, что Синеокая имеет будущий день и является оазисом спокойствия, — большая заслуга руководства страны. Ведь как верующий человек я вижу проникновение дьявольского на обыденный уровень.

Риторика тренера стала все больше походить на ту, что звучит сейчас по государственному ТВ. Впрочем, Малофеев и сам не скрывал, что стал не меньше футбола смотреть политические ток-шоу.

Что касается Путина, то тренер отдал ему должное за то, что Россия заполучила чемпионат мира 2018 года.

— На Путина, взявшегося за такой турнир вопреки всему, снизошло провидение. Я очень удивился, глядя на сборную России год назад, — она играла в искренний футбол. Тренеров давно знаю, может, они и сами не до конца понимали, что прибавили, но это был прогресс солнца! Снова Путина надо благодарить. Все получилось, видимо, потому что он сам спортсмен, — считал ЭВМ.

Также Малофеев благодарил за достойную пенсию бывшего владельца «Динамо» Юрия Чижа.

Сорвался в Шотландии

После распада СССР в тренерской карьере Малофеева не было больших клубов и особых достижений. Но стоит выделить одну примечательную страничку — сотрудничество с шотландским «Хартсом».

Тут важно вспомнить имя литовского бизнесмена Владимира Романова. Он в середине 2000-х руководил клубами в трех разных странах: белорусским МТЗ-РИПО, литовским «Каунасом» и шотландским «Хартсом». Романов доверял Малофееву. Неудивительно, что тренер поработал в каждом из трех «филиалов».

В 2006 году Романов позвал Малофеева на должность спортивного директора в «Хартс». Он был призван помогать главному тренеру Валдасу Иванаускасу. Однако тандем не сложился. ЭВМ, не знающий английского, сразу стал читать стихи на русском, что для команды, мягко говоря, было в диковинку.

— Ну, переведи ты это стихотворение, черт с ним. Два слова — тебе трудно, что ли? Малофеев уже в роли, не может по-другому! — критиковал Романов Иванаускаса. — Смотрю — переводит-то со смешками, иронизирует над стариком. А команда за ним следом. Все, авторитет рухнул. Не получится ничего! Дурак ты, говорю. Чуть до драки не дошло. А Малофеев запил, сорвался. Как мне жалко было… А что сделаешь?

По словам бизнесмена, именно из-за Иванаускаса ЭВМ ушел в загул:

— Думал, команда его удержит. Все контролировали. Но он с хитрецой исполнял. Едем на сбор — Малофеев раз, на секундочку в бар. 50 грамм хлопнет — и назад. Потом снова. И снова. Но это ерунда для меня! Очухается! Есть помощники. А кто кроме него команду подготовит на весь год? Кто умеет?

Но после очередного запоя Романов отправил Малофеева домой.

Внедрял необычные практики подготовки

При ЭВМ футболисты занимались акробатикой и карате, играли в футбол в темноте и на хоккейной коробке, практиковали баскетбол в день матча, обнимали деревья, нюхали цветы.

— Крепкий дуб даст тебе внутренней силенки. Если жесткости через край — обними березку, она более слезливая, чуть разбавишь свою кряжистость. Главное, делай все без равнодушия, — объяснял Малофеев необычную подготовку.

Еще тренер рассказывал байки и притчи, читал стихи. Причем не только в Шотландии.

— Бывало, что на предматчевых установках Малофеев вместо того, чтобы разбирать соперников и объяснять, куда нужно бежать в той или иной ситуации, начинал читать стихи. Так как я не понимал русский, спросил на одном занятии у партнера: «Слушай, а о чем тренер говорит? Как будем играть против этой команды?» Тот ответил: «Не обращай внимания, он просто читает стихи», — вспоминал литовский защитник Марюс Чиникас.

Примерно так же отзывался о работе с Малофеевым известный в прошлом белорусский футболист Виталий Кутузов:

— Тактики просто не было. Мы ничего не знали о сопернике, кроме какой-то вырванной информации, не было подготовленного материала, не говорю уже о точечном подходе к каждой команде. Все ограничивалось стихами, какими-то эмоциональными вводными, а тактики было мало. Вытаскивала нас импровизация всего коллектива, благо ребята играли в больших клубах и имели за плечами какой-то опыт, на котором делали небольшой результат.

В союзные времена установки Малофеева пользовались бóльшим успехом. При этом сам Кутузов считал, что коммуникация — сильное качество Малофеева:

— Это была простота, с помощью которой можно вдохновить людей своей энергией, чтобы за ним шли и преодолевали все трудности. Чтобы коммуницировать с ребятами, тренер старался использовать свои навыки в истории, литературе и поэзии.

По протекции Малофеева в сборной Беларуси работал и обладатель густой бороды Виктор Жаковко. По профилю он был мануальным терапевтом. А в штабе сборной, судя по всему, отвечал за «духовные скрепы».

— Ну ходил он там, что-то шушукал себе под нос, «колдовал». Говорил иногда: «Нужно верить в Бога, молиться». Понятно, что, когда такой бородач на скамейке, человека со стороны передергивает. Что-то потустороннее в нем действительно было. Цикл, во всяком случае, мы удачно прошли, — рассказывал о Жаковко Тумилович.

Виктор утверждал, что волоски его бороды для успеха в матче надо закопать поглубже в поле — «стопроцентно срабатывает». Жаль только, что, зная эти секреты, ни 20 лет назад, ни в другое время белорусы так и не отобрались на чемпионат мира или Европы.

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