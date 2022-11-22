Профессор: Коронавирус будет жестким 5 22.11.2022, 18:24

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Белорусов ждет тридемия — микст сразу нескольких штаммов.

Об этом предупреждает заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава Игорь Карпов, пишет «Народная воля».

«Пандемия COVID — 19 еще не закончилась, — говорит авторитетный белорусский врач. — Мы, наверное, уже не в эпицентре, но и конца еще не видно.

На прошлой неделе число случаев COVID-19 возросло в некоторых регионах мира. Это вызвано сочетанием факторов: циркуляцией варианта «омикрон» и его подварианта BA.5, а также повсеместным снижением мер защиты и направленных усилий общественного здравоохранения.

Обращает на себя внимание новый подвариант COVID-19 — XBB (Gryphon), волна которого началась в Сингапуре, а также еще один — BQ.1.1 (Cerberus), более распространенный в Европе и США. Они не характеризуются увеличением смертности и вирулентности, но при этом более контагиозны.

Также в мире появился новый термин — тридемия. Тройной микст (COVID-19, грипп и респираторно-синцициальный вирус) — то, с чем уже столкнулись в США. Это создает дополнительную нагрузку не только на амбулаторную, но и на госпитальную сеть, особенно при лимитированном количестве стационарных коек.

Произошло неожиданно раннее начало сезонного подъема гриппа в США. Обычно этот вирус приходит в страну в начале декабря. Косвенно все это свидетельствует о том, что и у нас может быть изменение доминантного респираторного вируса. То есть мы также не избежим серьезного подъема заболеваемости гриппом.

Отмечается также значительное увеличение числа случаев респираторно-синцициального вируса, особенно у пожилых людей и у детей до 2 лет. С этих позиций интересными представляются описания гибридных вирусных частиц (грипп и РСВ), которые появились в научной литературе и быстрее проникают в легочную ткань.

В группе риска те пациенты, что и раньше: пожилые люди с серьезными фоновыми заболеваниями, иммунодепрессией. Сейчас практически все тяжелые формы заболеваемости и вся смертность связаны или с тяжелой соматикой пациентов, или с возрастной иммунодепрессией.

Еще раз хочется повторить то, о чем говорится более двух лет: необходимо ответственное, бережное и внимательное отношение к пожилым!

Стоит обратить внимание на два лекарственных средства, которые есть в нашем арсенале и обладают доказанной эффективностью. Первое из них — нирматрелвир + ритонавир (в нашей аптечной сети продается под названием скайвира). Принимается внутрь. Этот препарат значительно снижает вероятность тяжелых осложнений и предназначен в первую очередь для пациентов с фоновыми заболеваниями и пожилых людей в начале болезни.

Пациентам из групп риска, болеющим COVID-19, целесообразно обеспечить раннее введение ремдесивира, который также обладает доказанным эффектом. По показаниям, назначается внутривенно. Такая возможность есть во всех заведениях и ей нужно пользоваться. Для пожилых людей это хороший шанс на стабилизацию состояния».

По словам Карпова, как никогда актуальна вакцинация против гриппа. Нужно быть готовыми к существенной роли гриппозной инфекции в этом сезоне, вероятно, более ранним, чем обычно.

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