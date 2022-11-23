Тихановская встретилась с премьер-министром Канады

Тихановская встретилась с премьер-министром Канады14
- 23.11.2022, 21:43
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Что обсуждали.
Светлана Тихановская провела встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Она рассказала о необходимости консолидированной стратегии по Беларуси странами «Большой семерки» и отметила, что необходимы меры по защите белорусской независимости.
Тихановская также предложила поддержать белорусскую диаспору, а также передать гуманитарную помощь белорусским добровольцам, борющимся на передовой в Украине.