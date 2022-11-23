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Тихановская встретилась с премьер-министром Канады

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  • 23.11.2022, 21:43
  • 4,192
Тихановская встретилась с премьер-министром Канады

Что обсуждали.

Светлана Тихановская провела встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Она рассказала о необходимости консолидированной стратегии по Беларуси странами «Большой семерки» и отметила, что необходимы меры по защите белорусской независимости.

Тихановская также предложила поддержать белорусскую диаспору, а также передать гуманитарную помощь белорусским добровольцам, борющимся на передовой в Украине.

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