Путин прорабатывает план замены Лукашенко 6 Леонид Невзлин

24.11.2022, 23:18

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Леонид Невзлин

Необходимость замены диктатора связана с ухудшением его физического и психологического здоровья.

По информации источников, близких Кремлю, Владимир Путин в настоящее время прорабатывает план замены диктатора Беларуси Александра Лукашенко на другую лояльную России фигуру. Необходимость замены Лукашенко на посту президента республики связана с ухудшением его физического и психологического здоровья. Среди наиболее вероятных кандидатов на пост президента РБ рассматриваются две фигуры: Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси, уроженец России Александр Вольфович и генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), бывший госсекретарь белорусского Совбеза Станислав Зась, который в начале 2023 года уходит с поста главы ОДКБ.

Очевидно, что опытный Лукашенко чувствует, как почва уходит из-под ног. Даже в прямом смысле слова — все видели только что, как странно он спускался по трапу самолета в Ереване. Подтверждение его истерики — сегодняшняя прямая угроза Украине. Он призвал Украину «остановиться» и заявил, что в противном случае ее ждет «полное уничтожение». Чего не сделаешь, чтобы еще посидеть на троне, пытается удержаться, цепляется, мало ему 28 лет у власти...

Лукашенко прилетел в Ереван на саммит ОДКБ.



Диктатор с трудом передвигает ноги. pic.twitter.com/5ib3ivNhKR — Сharter97.org (@charter_97) November 23, 2022

Леонид Невзлин, telegram

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