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RLI: Кремль уже принял решение о ликвидации Лукашенко

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  • 26.11.2022, 11:04
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RLI: Кремль уже принял решение о ликвидации Лукашенко

По плану РФ его кресло займет генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Кремль спланировал радикальный вариант вовлечения белорусской армии в войну против Украины. В частности, Россия задумала ликвидировать самопровозглашенного правителя Беларуси Александра Лукашенко и получить контроль над его войском.

Как отмечают аналитики Института Роберта Лансинга (Robert Lansing Institute, RLI), источники в российском военном руководстве подтвердили, что Кремль уже принял решение о ликвидации Лукашенко.

Кремль планирует представить сфабрикованные доказательства «причастности Украины и Польши под руководством разведки НАТО» к убийству Лукашенко, даже если покушение будет неудачным. Эта ситуация формально станет поводом для дальнейшего участия белорусских войск в войне против Украины.

Военная разведка РФ в ближайшие дни может попытаться проработать сценарий либо с покушением на Лукашенко, либо с его имитацией. Целью этой операции станет запугивание белорусского диктатора, побуждая его отдать приказ о вступлении в войну на стороне России.

В ГРУ уже прорабатывают сценарий убийства Лукашенко в ходе операции. Предполагается, что его кресло тогда займет действующий генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась - уроженец Черниговской области, который полностью лоялен к РФ.

Аналитики не исключают, что Россия хочет объединить две армии под своим единым командованием. Тогда Лукашенко потеряет возможность управлять страной. Сейчас существует большой риск того, что диктатор потеряет свой пост, а его место займет марионеточный Зась.

«Россия, скорее всего, устроит вооруженные провокации в Беларуси, чтобы подтолкнуть Лукашенко к вступлению в войну. Но страх потерять власть останется для него главным препятствием на пути к этому шагу. Последние сообщения от источников в Москве подтверждают предыдущие выводы аналитиков института в пользу драматического сценария для Александра Лукашенко», – резюмируют аналитики.

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