«Мясорубка»: ВСУ после боя сняли на видео позицию РФ на Донбассе 5 27.11.2022, 9:18

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Окопы стали «братской могилой» для оккупантов.

Донбасс стал братской могилой для российских оккупантов. Украинский военный после боя снял на видео десятки ликвидированных российских солдат.

Ролик доступен на Telegram-канале «Украина 365».

Военный не указал, на каком именно участке фронта снимал видео. Вероятно, речь идет о Донбассе, где сегодня идут самые «адские» бои.

Боец лишь уточняет, что фиксирует на камеру разбитую позицию оккупантов. Тела ликвидированных российских солдат разбросаны вокруг: в окопах, на разбитой бронемашине.

Жуткое впечатление производит лежащая на земле каска российского оккупанта, заполненная кровью почти до краев.

«Трупаки валяются. Окопы российские. Вот еще один. Вон «бэха» подбитая… Еще один валяется… Вот еще жмуры. Каска полная крови. Оккупанты, твари. Так мы их разбили», - комментирует ролик украинский защитник.

Видео прокомментировал в Telegram украинский журналист Денис Казанский.

Он отметил, что РФ буквально заваливает Донбасс «мясом» своих мобилизованных граждан.

«Мясорубка там страшная. Вместо посиделок поехавшего Путина с подставными солдатскими матерями показали бы в России лучше эти кадры. Может быть, кто-то задумался бы о безумии происходящего. Ведь все эти люди гибнут просто так, ни за что, без всякого смысла. Просто потому что у мстительного маньяка на старости лет уехала кукуха, и ему захотелось поиграть в солдатиков», - возмутился украинский журналист.

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