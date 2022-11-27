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СМИ: Состояние здоровья Лукашенко сильно ухудшилось

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  • 27.11.2022, 11:08
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СМИ: Состояние здоровья Лукашенко сильно ухудшилось

Внезапная смерть Макея на фоне других событий вызвала турбулентность.

Из Минска сообщают, что состояние здоровья Лукашенко сильно ухудшилось. Этим объясняется сильные движения внутри политического режима. Плохое здоровье и резкий спад лояльности окружения волнуют Лукашенко: последние дни он раздражителен, срывается, пишет политолог Дмитрий Болкунец со ссылкой на чат телеграм-канала «Брифинг».

Возможно крайне нервный разговор мог вызвать инфаркт у Макея после его встречи с Лукашенко. В последние дни Лукашенко якобы находится под сильным давлением Москвы, которая требует активного включения в «спецоперацию» в Украине.

Запущены по нескольким каналам слухи о возможном устранении Лукашенко. В Москву уехала Кочанова. Затем умирает Макей. В Минске это вызвало турбулентность. Лукашенко отказывается комментировать ситуацию.

Разобраться в ситуации крайне сложно.

Позиция 1. Лукашенко крайне заинтересован в стабилизации ситуации и выхода из цугцванга с участием в СвО. Но у Лукашенко нет гарантов, обеспечивающих независимость от Кремля.

Позиция 2. Украина и Запад настроены окончательно рассорить Лукашенко с Россией и спровоцировать конфликт в Минске.

Позиция 3. Россия намерена усилить белорусский фланг и сделать ставку на своего кандидата в Минске.

Позиция 4. Силовая партия в Беларуси почувствовала серьезные риски и сама провоцирует Лукашенко на уход.

Ситуация для Лукашенко сейчас даже ухудшилась по сравнению с 2020 годом. Большая вероятность, что Лукашенко скоро утратит работоспособность и Беларусь погрузится во внутренний конфликт, вызванный грызней элит и внешним вмешательством.

Как писал сайт Charter97.org, Макей умер на фоне информации о готовящейся замене Лукашенко.

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