СМИ: Состояние здоровья Лукашенко сильно ухудшилось 5 27.11.2022, 11:08

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Внезапная смерть Макея на фоне других событий вызвала турбулентность.

Из Минска сообщают, что состояние здоровья Лукашенко сильно ухудшилось. Этим объясняется сильные движения внутри политического режима. Плохое здоровье и резкий спад лояльности окружения волнуют Лукашенко: последние дни он раздражителен, срывается, пишет политолог Дмитрий Болкунец со ссылкой на чат телеграм-канала «Брифинг».

Возможно крайне нервный разговор мог вызвать инфаркт у Макея после его встречи с Лукашенко. В последние дни Лукашенко якобы находится под сильным давлением Москвы, которая требует активного включения в «спецоперацию» в Украине.

Запущены по нескольким каналам слухи о возможном устранении Лукашенко. В Москву уехала Кочанова. Затем умирает Макей. В Минске это вызвало турбулентность. Лукашенко отказывается комментировать ситуацию.

Разобраться в ситуации крайне сложно.

Позиция 1. Лукашенко крайне заинтересован в стабилизации ситуации и выхода из цугцванга с участием в СвО. Но у Лукашенко нет гарантов, обеспечивающих независимость от Кремля.

Позиция 2. Украина и Запад настроены окончательно рассорить Лукашенко с Россией и спровоцировать конфликт в Минске.

Позиция 3. Россия намерена усилить белорусский фланг и сделать ставку на своего кандидата в Минске.

Позиция 4. Силовая партия в Беларуси почувствовала серьезные риски и сама провоцирует Лукашенко на уход.

Ситуация для Лукашенко сейчас даже ухудшилась по сравнению с 2020 годом. Большая вероятность, что Лукашенко скоро утратит работоспособность и Беларусь погрузится во внутренний конфликт, вызванный грызней элит и внешним вмешательством.

Как писал сайт Charter97.org, Макей умер на фоне информации о готовящейся замене Лукашенко.

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