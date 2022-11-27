Российский оккупант застрелился прямо в окопе: видео с беспилотника 5 27.11.2022, 11:31

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Захватчик совершил самоубийство после первого сброса боеприпаса.

Российский оккупант застрелился во время бомбежки его позиции украинскими бойцами из беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчик совершил самоубийство после первого сброса боеприпаса. Вероятно, он был ранен.

«108 ОГШБ отработала по оккупанту. Но россиянин решил не ждать второй ВОГ, а взял и сам себя выпилил из своей никчемной жизни», - пишут бойцы в комментарии к своему видео.

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