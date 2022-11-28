Что происходит в белорусских магазинах? 2 28.11.2022, 12:11

4,272

Покупатели сообщают об исчезновении из продажи многого из того, к чему они уже привыкли.

Чиновники уверяют, что дефицита товаров в Беларуси нет, но за сокращение ассортимента в магазинах обещают жестко наказывать. Белорусы тем временем сообщают об исчезновении из продажи многого из того, к чему они уже привыкли. Полки магазинов может и не пустые, но на всю их ширину выставлены один или два вида товара, рассказывают читатели «Белсата».

На первый взгляд, на полках белорусских магазинов особо пустых мест нет. Но часто это лишь определенная иллюзия, поскольку один и тот же товар продавцы ставят на всей полке, чтобы выглядело, что она заполнена.

Например, во многих магазинах сети «Остров чистоты и вкуса» выбор косметических товаров не очень разнообразен. Краски для волос, лаки, шампуни иностранного производства практически исчезли, или их остались единицы.

Похоже выглядит ситуация также и с товарами бытовой химии. Стиральные порошки, средства для мытья посуды – пока эта товары есть в наличии, но разнообразного выбора нет. Если раньше на полках было много брендов, то сейчас буквально два-три производителя. Причем товары, которые сейчас продают в Беларуси, сделаны в России. Раньше же кроме изделий российского производства можно было приобрести товары бытовой химии европейских брендов из Украины, Казахстана, Польши. Сейчас такой альтернативы нет. Украинские и польские товары практически исчезли из продажи и становятся дефицитом. И в сложившейся ситуации чиновники не в состоянии поспособствовать возвращению на полки белорусских магазинов иностранных товаров только из-за угрозы «самыми жестокими» репрессиями.

Похожая ситуация и с парфюмерией. Выбор товаров довольно ограничен, а полки во многих магазинах наполовину пусты. Также стал ограничен выбор гигиенических средств для женщин. И хотя на полках есть прокладки и тампоны, выбора особого нет, как то было раньше.

С другой стороны, цены на некоторые товары бытовой химии снизились, дешевле стали и гигиенические средства. Но в итоге у граждан не осталось выбора. Можно приобрести товары дешевле, но только оставшиеся на полках, а совсем не то, к чему привыкли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».