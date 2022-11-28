Лукашенко засобирался к Путину

Лукашенко засобирался к Путину22
- 28.11.2022, 13:23
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Визит на фоне информации о готовящемся устранении белорусского диктатора.
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным «в ближайшее время», сообщает его пресс-служба.
«В ближайшее время встретимся с президентом России. Также обсудим эти вопросы (импортозамещения. — Прим. ред.). Если мелкие вопросы какие-то снять с поверхности, то мы значительно можем продвинуться в плане импортозамещения», — сказал Лукашенко во время встречи с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.
Особый интерес к визиту добавляет появившаяся информация о том, что Кремль собирается заменить Лукашенко.
Об этом писали известный бизнесмен и общественный деятель Леонид Невзлин, а также американские аналитики из Института Роберта Лансинга (Robert Lansing Institute, RLI).