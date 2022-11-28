Лукашенко засобирался к Путину 22 28.11.2022, 13:23

14,754

Визит на фоне информации о готовящемся устранении белорусского диктатора.

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным «в ближайшее время», сообщает его пресс-служба.

«В ближайшее время встретимся с президентом России. Также обсудим эти вопросы (импортозамещения. — Прим. ред.). Если мелкие вопросы какие-то снять с поверхности, то мы значительно можем продвинуться в плане импортозамещения», — сказал Лукашенко во время встречи с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Особый интерес к визиту добавляет появившаяся информация о том, что Кремль собирается заменить Лукашенко.

Об этом писали известный бизнесмен и общественный деятель Леонид Невзлин, а также американские аналитики из Института Роберта Лансинга (Robert Lansing Institute, RLI).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».