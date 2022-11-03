Ученые обнаружили еще один удивительный навык ворон 3.11.2022, 13:05

Эти птицы намного умнее, чем мы считали.

И это несмотря на тот факт, что ученые уже давно знают о высоких когнитивных способностях этих птиц, пишет techinsider.

Как оказалось, вороны способны генерировать рекурсивные последовательности. Этот навык до сих пор считалась присущим исключительно человеку.

«Рекурсия, умение распознавать и связывать вложенные друг в друга лингвистические или логические структуры, давно считается основой человеческой речи и одной из уникальных способностей людей. Проведенные нами опыты показывают, что черные вороны умеют справляться с этой задачей на очень высоком уровне — они превосходят макак и выступают наравне с маленькими детьми», — говорит Диана Ляо из Тюбингенского университета, Германия.

Звучит сложно, как это выглядит на практике? По сути дела, способность понимать рекурсию дает воронам осознавать природу связей в цепочках вложенных друг в друга (логических конструкций или событий), а также связывать друг с другом участвующие в них объекты и субъекты.

Человеку рекурсия позволяет видеть закономерности в сложной информации. Вам может показаться, что мы сейчас говорит о математике или программирования, но на самом деле мы каждый день используем ее в языке. Например: базовое предложение «кошка съела мышь» может быть расширено за счет рекурсии. «Ваня догадался, что кошка съела мышь», далее: «Катя знает, что Ваня догадался, что кошка съела мышь» и так далее.

Когда у тебя есть система языка, очень легко понять, что такое рекурсия. Но как установить понимает ли ее птица?

Поэтому ученые разработали тест на рекурсию, который был понятен воронам. Это был набор из карточек, на которых были изображены скобки разной формы. Птицы должны были понять связь между ними и расставить их в определенном порядке, в котором разные наборы скобок были вложены друг в друга.

Наблюдения показали, что птицы быстро улавливали логические связи и легко вкладывали карточки друг в нужной последовательности. Любопытно, что вороны даже оказались способны решать сложные задачи с большим числом вложенных друг в друга скобок, которые не были похожи на те тестовые задания, на которых учились птицы.

Ученые резюмируют, что способность ворон понимать рекурсию намного превосходит приматов! Птицы находятся на примерно том же уровне, что и 3-4-летние дети. Это лишь доказывает необычайно высокий уровень интеллекта врановых птиц.

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