Вольфович начал угрожать Польше и всей Восточной Европе 29 3.11.2022, 14:08

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Александр Вольфович

Главарь лукашенковского «совбеза» заявил, что у соседей «полыхнет».

«Секретарь» лукашенковского «совета безопасности» Александр Вольфович начал угрожать Польше и всей Восточной Европе.

При этом он пожаловался на то, что страны-соседки не желают вести переговоры с диктатором, сообщает БелТА.

«Прежде всего вызывает беспокойство милитаризация Польши и ее агрессивные намерения: в ущерб экономическим интересам своей страны ставка сделана на милитаризацию, увеличение численности вооруженных сил, техники, никто не думает о простом польском народе и для чего это нужно. Но для чего это нужно, понятно: развязать агрессию. Развязать агрессию по отношению к кому? Естественно, ближе всех находится Республика Беларусь. Но польское руководство должно понимать, что если развяжет агрессию, война затронет не только территорию Беларуси, она полыхнет по территории всей Восточной Европы. От этого пострадает мирный народ Польши и других стран, который не простит своим политическим руководителям то, что они сегодня пытаются сделать», — сказал Вольфович.

Он также пожаловался на то, что соседние с Беларусью страны не желают вести переговоры.

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