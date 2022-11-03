Ученые: Радуг станет больше 3.11.2022, 14:47

Это явление связано с глобальным потеплением.

Исследователи из Гавайского университета в Маноа выяснили, что изменение климата увеличит возможности увидеть радугу. Согласно результатам их анализа, к 2100 году жители Земли смогут наблюдать примерно на 5% больше радужных дней, чем в начале XXI века, пишет techinsider.

Команда аналитиков изучила фотографии в одной социальных сетей, где люди делятся различными снимками. Они рассортировали десятки тысяч кадров, сделанных по всему миру, с пометкой «радуга».

Радуга образуются за счет преломления солнечного света каплями воды.

Затем специалисты создали модель прогнозирования радуги на основе отобранных снимков и карт осадков, облачного покрова и угла наклона солнца. Наконец, они применили свою разработку к настоящему и будущему времени. Она показала, что на 66-79% территорий суши число радуг увеличится — преимущественно в северных широтах и на очень больших высотах. Кроме того, согласно результатам наблюдения, самыми горячими точками для появления радуги являются острова.

«Это связано с тем, что рельеф острова поднимает воздух во время ежедневных морских бризов, вызывая локальные ливни, окруженные ясным небом, которое пропускает солнце, создавая величественные радуги», — поделился один из авторов.

Несмотря на все это, на 21-34% территорий суши радуги станут более редкими, чем сейчас. Это густонаселенные районы с задымленной атмосферой и районы, пораженные засухой.

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